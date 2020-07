Cazadores de Castex embistieron un patrullero policial y se dieron a la fuga: Hoy los demoraron y secuestraron camioneta

La policía intentó demorar a una pick up Chevrolet S 10 con dos ocupantes practicaban la cinegética con perros en la ruta provincial 11 y caminos vecinales, en la zona rural de Conhelo y Rucanelo. Los cazadores castenses cuando advirtieron la presencia policial, embistieron -el domingo a la tarde/noche- con su rodado el patrullero policial, ante lo cual los efectivos tuvieron que maniobrar y quedaron encajados en un montículo de tierra, que requirió la colaboración de un productor rural para extraer el rodado policial.

La policía con la identificación del infractor, hoy realizó las averiguaciones y diligencias judiciales para proceder al secuestro del rodado.

El conductor fue imputado en una causa judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal de Victorica.

Además se el inicio una infracción a la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, con intervención de la dirección de Recursos Naturales de La Pampa, porque no contaba con permisos de caza, no tenía permisos de campo para la caza y los canes no tenían libretas sanitarias, y además se encontraba practicando la cinegética en la vía pública cuando no está permitida.

