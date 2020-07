La comuna de Castex durante la pandemia contrajo una deuda de $20,7 millones con el gobierno provincial

La secretaria de Hacienda de Eduardo Castex, Verónica Curutchet, confirmó que durante la cuarentena obligatoria la comuna local contrajo una deuda con el gobierno provincial de 20.744.756 pesos, que deberán ser restituidos desde el mes de enero del año próximo en 24 cuotas sin interés.

La funcionaria municipal destacó la decisión del gobierno provincial de modificar la legislación para evitar «asfixiar» económicamente a los municipios, y confió que este mes quizás se puedan abonar los salarios de los trabajadores municipales sin auxilio del Centro Cívico.

El Departamento Ejecutivo Municipal informó, en la última sesión del Concejo Deliberante, a los concejales que mediante resolución 279/2020 se autorizó a la secretaria de Finanzas municipal para gestionar ante el Poder Ejecutivo Provincial la suma que supera los 20,7 millones de pesos. Los aportes reintegrables se deducirán de la Coparticipación para cancelar los anticipos otorgados en los decretos provinciales 539, 1058 y 1420 de este año.

La funcionaria municipal Verónica Curutchet explicó que se informó a los concejales que ese dinero ya ingresó al municipio y para que el gobierno provincial «nos pueda descontar los montos en 24 cuotas sin interés desde enero de 2021, tenemos que cumplir con este formalismo de contar con la autorización del Concejo Deliberante».

La importante suma económica corresponde «a los anticipos de coparticipación que el gobierno provincial otorgó a los municipios y los pagos de los aportes y contribuciones patronales que no se estaban descontando» durante la cuarentena, explicó la entrevistada. Y resaltó la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto para modificar la legislación para otorgar mayor plazo de devolución a los jefes comunales, que ahora lo podrán restituir en 24 cuotas sin interés desde el mes de enero del año próximo.

-¿Esto significa que la pandemia provocó un endeudamiento en la comuna que supera los 20 millones?

-Sí. Es de público conocimiento que hemos recibido tres anticipos de 3,3 millones de pesos, de $6 millones y $6,3 millones, y los $20 millones se completan con los aportes patronales y contribuciones de un mes y medio del personal municipal.

-Fue costosa la cuarentena para el Estado.

– A todos les salió cara la pandemia. En esto nadie ha ganado, sino que todos han perdido. Y así como los privados se tuvieron que endeudarse o han tenido pérdidas, la comuna no queda ajeno a esto. La recaudación municipal bajó y la inflación provocó algunas situaciones que el municipio no podía afrontar. El municipio afrontó las mismas consecuencias que los privados.

-¿Cómo planifican la faz económica para el segundo semestre del año?

-Dialogamos y acordamos con funcionarios de la Secretaría de Asuntos Municipales que informemos bimestralmente la situación económica municipal, para que tengan un panorama financiero de las comunas y determinar si necesitan ayudas económicas.

-¿Mejoró la recaudación municipal y ya permite pensar en proyectar el funcionamiento comunal en esta etapa de Distanciamiento Social?

-Estoy viendo que bastante gente se está acercando a pagar las tasas municipales. Esperamos que mejore la recaudación, que se suban algunos puntitos. Y esperamos que la gente pueda pagar los impuestos provinciales, porque eso también nos repercute en el índice coparticipable del año próximo. Esperamos que todo se vaya normalizando.

-¿Hoy el municipio puede funcionar con recursos propios?

-Estoy sacando pagos para proveedores. Estamos proyectando poder funcionar con fondos propios, porque el objetivo es llegar a fin de mes sin tener que pedir auxilio económico al gobierno provincial. De manera organizada y programada creo que podremos funcionar con recursos propios.

-¿O sea que este mes puede ser el primer pago con recursos propios en este año?

-En teoría, de acuerdo a las estimaciones que estamos realizando quizás no tengamos que recurrir al Centro Cívico. Y sí, sería la primera vez en el año que no tendríamos que recurrir al gobierno provincial para pagar los salarios. Y esperamos seguir funcionando de esta manera. Igualmente siempre es necesaria la ayuda a través de aportes y demás, pero por esta situación que atravesamos fue fundamental la ayuda provincial porque si no no íbamos a poder afrontar las obligaciones mensuales.

-¿Cómo está la deuda con los proveedores municipales?

-La programación que tenemos marcha bien. La idea es trabajar con los proveedores con pagos dentro del mes. Estamos haciendo un pago mensual. Estamos sacando deudas antiguas. Y no tenemos deudas que superen los 30 días.

Comentarios

Comentarios