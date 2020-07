Silimán, el primer futbolista de un club pampeano que se contagió de Coronavirus

“Estoy encerrado en una habitación porque me contagié de Coronavirus”, confirmó el futbolista de Racing Club de Eduardo Castex, Ariel Silimán, desde Buenos Aires. “Tengo fiebre, perdí el gusto y el olfato y muchos dolores musculares, pero no tengo la oficialización porque desde la semana pasado que estoy llamando a todos lados para que me hagan los hisopados, pero me dijeron que espere porque están colapsados”, relató el defensor algo. “El martes tuve mucha fiebre, pero hoy me bajó bastante”, transmitió a este diario digital.

Antes del inicio de la cuarentena obligatoria, el defensor Ariel Similan regresó a su casa en Gregorio de Laferrere, en el populoso partido de La Matanza, donde hay circulación comunitaria de la Covid 19, y muchos vecinos trabajan en el Mercado Central. Allí vive con su madre y sus abuelos, quienes se encuentran entre los grupos de riesgos. “Estoy encerrado en una habitación, en el fondo de mi casa, porque mi madre y mis abuelos son personas adultas”, dijo Silimán.

El futbolista racinguista destacó que aún no se pudo realizar el hisopado para confirmar el diagnóstico médico, más allá que la sintomatología no dejan dudas que está contagiado de la Covid 19. “Llamé a todos lados, pero me dicen que espere porque están colapsados” los servicios médicos, expresó –con preocupación- Silimán.

