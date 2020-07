Delfino en C5N: «Estoy en aislamiento porque funcionarios y empleados municipales están contagiados»

El intendente de Catriló, Ricardo Delfino, realizó declaraciones en el canal porteño C5N. Indicó que continuará “aislado preventivamente durante 14 días” porque se registraron tres casos positivos “dentro de la municipalidad”. “No tengo síntomas y no me hisoparon porque no tuve contacto estrecho con los funcionarios y empleados contagiados”, dijo el mandatario municipal.

“Hasta el martes se realizan hisopados y de acuerdo a los resultados cambiaremos de fase, pero en principio nos dijeron que estaríamos 14 días en Fase 1”, dijo Delfino.

Actualmente, hay 30 casos positivos de la Covid 19 en Catriló, y se sumaron casos en Macachín y General Acha porque tuvieron contacto con personas de Catriló y Pellegrini (provincia de Buenos Aires). Además, hay 212 personas en aislamiento en ocho localidades pampeanas.

Delfino detalló que una persona de Catriló se encuentra internada en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de Santa Rosa, porque “presentaba un cuadro de neumonía”.

El jefe comunal explicó que Catriló se encuentra a solamente 30 kilómetros de Pellegrini, donde comenzaron los casos positivos de Coronavirus. “Hay una relación estrecha comercial, laboral y de salud” con la localidad bonaerense, dijo.

Y destacó que en Catriló hay muchas empresas y tienen mucha relación con otras localidades de La Pampa y algunas de Buenos Aires”.

