Vecina de Castex cumplió 101 años: “La clave es no hacerse problemas”, aseguró

La vecina Elizabeth Martz hoy cumple 101 años, y es la castense más longeva. “La clave para llegar a los 101 años es la tranquilidad, no estar nervioso. No me hago problemas por nada. Siempre fui así, hay que dejar los problemas de lado”, dijo –el viernes- en una entrevista con la movilera de Radio DON 101.5 Mhz.

Elizabeth se levanta habitualmente a las 11 horas, porque confesó: “me gusta quedarme en la cama”. El viernes se levantó más temprano. Estaba muy bien peinada, tenía un chal en la espalda y un enorme crucifijo sobre el pecho.

Vive en una casa del barrio Fonavi VI “Pablo Lacoste”. “Me la entregó don –Edmundo- Cinquina (NdR: fue delegado del gobierno militar a principios de la década del 80)”, recordó.

En una pared del living tiene un cuadro del Papa Francisco: “soy muy católica”, destacó. Y en otro sector tiene un recuerdo que le entregaron desde la municipalidad de Eduardo Castex por ser la vecina más longeva.

Elizabeth sorprendió en la entrevista. “No me cuido en la comida, como de todo. Como una sola vez al día, no ceno. Me tomó un Gancia con fiambre, y almuerzo con un vaso de vino”, reveló la centenaria vecina.

EL FESTEJO Y LAS HIJAS

Eizabeth habla pausado, pero con mucha coherencia. Se sonríe y sorprende a la cronista de Radio DON 101.5 Mhz con algunas frases.

Recordó que vivió en el campo, después “al costado de la vía” y finalmente en la vivienda donde fue entrevistada, en la zona oeste de Eduardo Castex.

Confiesa que se cuida mucho. Tomaba agua mineral y se le debilitaron los huesos y tuvo una quebradura de pelvis. “Ahora tomó agua tratada”, agregó.

La vecina castense hoy se reunirá con sus familiares. Tiene cinco hijos: Catalina, Silvia, Ana, Mimi, Marta. Y varios nietos y bisnietos. Y soplará las velitas. Y no dudó en cursar la invitación a los integrantes de Radio DON: “el año que viene los espero para festejar los 102 años”.

