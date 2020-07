Viviendas del IPAV: «Mucha gente no pagó ni una sola cuota», lamentó Garay

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Juan Ramón Garay, aseguró que «hay muchos» beneficiarios de viviendas sociales que «nunca pagaron una cuota» de esas casas, y gran parte de ellas con cuotas «muy irrisorias, por debajo de los mil pesos».

«Tenemos una realidad y es que hay gente que vive desde hace tiempo en una casa del IPAV y no han pagado ni una cuota, son muchos casos, y en gran parte de ellos es muy baja la cuota. Yo creo que es algo cultural, no puedo ver otro factor, son montos muy por debajo de los mil pesos, y no los pagan; por eso estamos concientizando, creo que la gente va a entender porque acá lo importante es que se perjudica al resto que espera por una vivienda, sin el reembolso de las cuotas no se pueden construir otras nuevas», analizó Garay en una entrevista por Radio Noticias.

El titular de Obras Públicas dijo que esa problemática no ha sido afrontada con firmeza por la administración provincial «porque por las distintas crisis económicas que atraviesa el país por ahí eso no se tiene tan en cuenta para no perjudicar a la gente, pero lo cierto es que así perjudicamos al sistema, a los otros y otras que necesitan la casa».

Respecto a la mora en el pago de las cuotas, Garay sostuvo que «es bastante elevado, en el último mes la cobranza del 48 por ciento, todo se agravó con la pandemia».

MIL VIVIENDAS

Sobre el plan provincial de construcción de mil viviendas que lanzó el gobierno, Garay

Aseveró que «en el curso de este año queremos estar con todas las obras en construcción”.

“El gobernador nos pidió urgencia en el tema y así lo estamos haciendo, por supuesto que dependemos de los intendentes y el convenio con el IPAV en el caso del plan Mi Casa 1 mientras que en el de Mi Casa 2 dependemos directamente del IPAV, pero se está trabajando con todo para empezar cuanto antes», dijo.

12 MIL INSCRIPTOS

Garay, en tanto, señaló que en el registro del IPAV para obtener una vivienda «hay cerca de 12 mil inscriptos, de los cuales solo en Santa Rosa hay 3.500. Y nosotros vamos a hacer 200 casas, entonces vamos a reempradonar a todos pero es muy difícil porque en ese caso, por ejemplo, es menos del 10 por ciento”.

“Igual lo más transparente es ir al bolillero y al que le corresponde le corresponde. El sorteo limpia las sospechas de acomodos. Por supuesto que a quien no le toca la casa queda enojado, sospecha, pero es así porque al que no le toca y la necesita es normal que reaccione de esa manera», dijo.

El funcionario también hizo comparaciones y dijo que «hoy cualquier alquiler vale, como mínimo; 8 mil pesos. Entonces que en algunos casos paguen menos de mil pesos por una casa es muy irrisorio, por eso es positivo esto de llevar la cuota en función del ingreso que tenga el titular de la vivienda. Con esa recuperación podemos hacer más viviendas».

Garay también aclaró que «todos los fondos para el plan Mi Casa son provinciales, no tiene nada que ver con lo del presidente (Alberto Fernández) cuando vino en junio», y agregó que las viviendas a construir serán de 60 metros cuadrados en Mi Casa 2, y de 55 metros cuadrados las de Mi Casa 1.

«El costo de construcción de una casa de este tipo es de 1.800.000 pesos, y las licitaciones van a andar en 2,4 millones más o menos, esa diferencia se da porque para las viviendas que hacen los municipios ponen mano obra que no tienen las cargas de las constructoras. En Santa Rosa haremos tres licitaciones y en General Pico dos, así damos trabajo a las distintas empresas de la provincia», detalló.

Comentarios

Comentarios