El Hospital de Castex atenderá urgencias e incorporó Teleconsultas: “No hubo casos sospechosos de la Covid”, dijo López

El director del Hospital “Pablo F. Lacoste”, Gustavo López, y la doctora Nancy Jouly anunciaron ayer que el Hospital “Pablo F. Lacoste” atenderá únicamente urgencias, y no se darán turnos programados. La medida se adoptó en el marco de los lineamientos establecidos por el ministerio de Salud de La Pampa, después que varias localidades regresarán a Fase 1 porque se confirmaron casos de la Covid 19. “Nosotros no hemos tenido casos sospechosos de Coronavirus”, aseguró López. El funcionario sanitario no precisó la cantidad de castenses que actualmente se encuentran aislados preventivamente, e indicó que en los hoteles hay 15 personas que están cumpliendo la cuarentena porque arribaron desde otros puntos geográficos.

REORGANIZACIÓN Y TELECONSULTAS

López y Jouly detallaron cómo será la reorganización del funcionamiento del Hospital y las Postas Sanitarias locales.

-Las vacunaciones se realizarán las Postas Sanitarias para evitar que las personas corran riesgos de contagios.

-Internación en el Hospital: Están suspendidas las visitas.

-En el Hospital habrá Guardias que atenderán las urgencias y se dispondrá de un refuerzo de atención de cuadros respiratorios y no respiratorios.

-Se recepcionarán las recetas de los pacientes que requieren medicación, y se emitirán ordenes “por tres meses para evitar la asistencia mensual” de los vecinos.

-El servicio de Odontología atenderá de 8 a 12 y de 14 a 20 horas.

-Y se incorpora el servicio de Teleconsulta de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, donde los pacientes se podrán comunicar al teléfono 2334-408147 para realizar consultas a los profesionales.

POSTA SEÑORITA MECHA

-Consultorio: Tocoginecología – Obstetricia

-Recetas: solo recepción

-Vacunación

POSTA MABEL CERRUTTI

-Consultorio Pediatría durante la mañana.

-Odontología de lunes a viernes de 8 a 11 horas.

-Recetas: solo recepción.

CONTACTOS

Los vecinos podrán obtener mayor información comunicándose a los telefonos:

Hospital Pablo F. Lacoste: 02334 – 452487 / 453841.

Posta Señosita Mecha: (2334) 445349

Posta Mabel Cerrutti: (2334) 443078

RECORDATORIO

-Si una persona tiene síntomas o ha estado en contacto con pacientes positivos para Covid-19, comunicarse directamente a los números del Hospital.

También se dispondrá del número 2334-408147 para Teleconsultas donde se responderán consultas a demanda.

Comentarios

