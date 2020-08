Castense se contagió de Coronavirus: «La estoy pasando muy mal, esto no es joda», dijo

La castense Magalí Mansilla reveló en las redes sociales que se contagió de Coronavirus en la ciudad de Santa Rosa. “No quiero asustar a nadie. Tengo 40 años y la estoy pasando mal. Esto no es joda. Tengan cuidado y no subestimen la enfermedad”, destacó en las redes sociales. La contagiada reside –desde hace algunos años- en el barrio Plan 5.000 de Santa Rosa. “Mirá, no soy fumadora, pero intento barrer el piso y me quedó sin aire. Me duele todo. El dolor de cabeza no se pasa con nada. Me duelen mucho los oídos. Estuve algo mareada. Y el dolor en el cuerpo es insoportable”, aseguró Mansilla en comunicación con la redacción de www.radiodon.com.ar.

La castense transmitió en las redes sociales que hoy le confirmaron que se contagió de la Covid 19. “Me contagié el miércoles 22 en la Clínica Modelo, ya que tuve contacto estrecho con la doctora (Mónica) Camarero”, expresó. “No puedo decir si fue por ella o por la clínica. Ya que me cambié tres veces de asiento y no ví jamás a nadie que (los) limpiará; como tampoco ví que después que la doctora atendiera a otro paciente, entrará alguien de limpieza antes que me atiendan a mí”, cuestionó. “Acá las culpas son compartidas, porque yo me relajé como todo el mundo. Tenía mi barbijo y la doctora también”, prosiguió relatando.

“El hecho (es) que desde el domingo 26, es terrible como me siento. He tenido dolores terribles: anginas, fiebre, dolor de cabeza, mareos, no tengo casi gusto y menos olfato”, expresó Mansilla.

La castense solicitó que quienes tuvieron contacto con ella, se comuniquen con la dirección de Epidemiología de La Pampa. Y detalló que interactuó “con taxistas de la Terminal de Ómnibus que no recuerdo los móviles; la chica que me recibió la receta en la farmacia, frente a la clínica (Modelo) con la que hable un rato largo; y con la gente q me crucé en el supermercado de la Cooperativa Obrera del Barrio Butaló”.

“Gracias a la pareja de Catriló y al señor de General Acha por dejarme en esta situación. Ojalá la ley sea justa y sino el karma”, finalizó –molesta- Mansilla.

