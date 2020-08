Iniciarán causas judiciales contra los comerciantes anticuarentena de Santa Rosa

Por tercer día consecutivo desde que el gobierno provincial decidió el retorno a Fase 1 de aislamiento social, por la propagación de contagios de Covid-19, los comerciantes «anticuarentena», volvieron a marchar por el centro de la ciudad capital. La respuesta del gobierno no fue la esperada por los manifestantes: les iniciarán causas a quienes ya tienen identificados.

Un grupo de más de un centenar de personas se reunió en la Plaza San Martín, y desde ahí marchó hasta la rotonda del Centro Cívico, donde se concentraron cantando contra la vuelta a Fase 1, y pidiendo ser atendidos por el gobernador Sergio Ziliotto. Al ritmo del ruido de cacerolas y bidones, los manifestantes encendieron cubiertas sobre la calzada, en plena rotonda de Luro y San Martín.

Cinco de los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario general de la Gobernación, Bruno Ramírez, a quien uno de los manifestantes le dijo: «es la última vez que venimos así pacíficamente hasta acá». Otro de los representantes le manifestó al funcionario que los recibió que «no podía ser posible» que no los atendiera «nadie, ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni ningún otro funcionario».

Ramírez les dijo que la respuesta al petitorio que los manifestantes presentaron el jueves 30, «es que no hay respuesta satisfactoria, seguimos en Fase 1». Ante esa situación, los manifestantes comenzaron a preguntar «¿hasta cuándo seguimos en Fase 1?», a lo que Ramírez les volvió a responder que «el tiempo sigue siendo indefinido».

CAMAS Y CONTROLES

«Hay cinco casos y tienen una sola cama de terapia ocupada, no pueden improvisar de esta manera, nos tienen que dejar trabajar», señaló uno de los comerciantes. Al momento del reclamo, la situación epidemiológica provincial daba cuenta de 100 contagios, de los cuales 17 eran de Santa Rosa.

«No puede ser que no puedan controlar una ciudad de cuatro cuadras como Santa Rosa, en el conurbano bonaerense los comercios están abiertos, y no se vuelve para atrás en las medidas», señaló otra de las representantes de los manifestantes.

Finalmente, entre otros reclamos, uno de los comerciantes le dijo a Ramírez que «Ziliotto es el gobernador, no es el dueño de nosotros, ¿dónde está que no nos viene a atender? Somos grandes y no necesitamos que ‘papi Estado’ nos diga qué podemos hacer y qué no. Nosotros les damos de comer a ustedes los estatales, porque el Estado no produce nada».

Finalmente los manifestantes señalaron que no van a mantener cerrados los comercios, y hablaron de, en caso de no tener una respuesta positiva, «abrir el lunes a la fuerza».

En tanto, en horas de la noche se confirmó que desde el gobierno se motorizarán causas judiciales, más específicamente desde la Seccional Primera, cuyas autoridades ya habrían pedido los registros de las cámaras de seguridad por las cuales pasó la marcha de ayer. El próximo paso será notificar a los manifestantes identificados.

INICIARÍAN ACTUACIONES

El grupo de manifestantes por tercer día consecutivo marcharon en Santa Rosa rompiendo el aislamiento dispuesto por el gobierno, el jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, dijo que «muchos de ellos están identificados, no todos, pero sí la mayoría. Y estamos evaluando si se les van a iniciar actuaciones».

«En caso de que se decida hacerlo, van a ser notificados todos los que están identificados», añadió, para señalar finalmente que «se están evaluando las medidas a tomar».

