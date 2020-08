Dejan de televisar «El Chavo del 8» en todo el mundo: conocé los motivos

Los programas del recordado comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, entre ellos «El Chavo del 8», dejarán de emitirse en todo el mundo debido a una falta de acuerdo en la negociación que mantuvieron Grupo Televisa y Grupo Chespirito.

En ese sentido, las últimas emisiones de los programas de Chespirito, entre ellos «El Chavo del 8», «El Chapulín Colorado», «Los Caquitos» (El Chómpiras y el Botija) y «Los Chifladitos» se vieron por última vez el pasado viernes 31 de julio.

Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, indicó el sábado por la noche en su cuenta de Twitter: «¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente».

La actriz explicó que el levantamiento «va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento todos quieren ver todo aquello que recuerde un mundo que fue mejor, es parte del ADN de los latinos, se lleva en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente», en alusión a la emisora.

«Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valoran, nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no esté en está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido estará más vivo que nunca», aseguró Meza.

En tanto, Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, se refirió a esta situación en sus redes sociales: «Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos».

Televisa no se pronunció al respecto, pero el periodista Raúl Brindis se refirió a la negociación: «Por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños».

En su larga carrera, Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en su residencia de Cancún, creó a más de 100 personajes, generó docenas de comedias y también filmó más de 40 películas.

Por su parte, los fanáticos exteriorizaron su enojo por la salida de los programas y además de confiar en que se solucione pronto el conflicto, pidieron que «vuelvan cuanto antes» las emisiones, lo que generó que Chespirito sea Trending Topic en Twitter.

