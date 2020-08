Paulo Dybala, MVP del fútbol italiano y “Papu” Gómez el mejor mediocampista

El cordobés Paulo Dybala fue elegido este martes como el mejor jugador del fútbol italiano en la 2019/2020 para sorpresa de muchos y por encima de, por ejemplo, su compañero en Juventus Cristiano Ronaldo, quien se hizo con la distinción el año pasado y esta temporada se quedó afuera de los premiados.

El ex Instituto fue elegido de acuerdo a los datos estadísticos tanto en la Serie A (obtenida por Juventus), como en la Copa Italia ( en la que la Vecchia Signora perdió la final ante Napoli), y la Supercopa (donde los de Turín cayeron ante Lazio). Entre las tres competencias, Dybala sumó 38 partidos, 14 goles y 12 asistencias.

En tanto, el ex Arsenal y San Lorenzo Alejandro «Papu» Gómez fue inlcuido en el equipo ideal como mejor mediocampista. Figura y capitán de un Atalanta histórico, que terminó tercero en la Serie A y todavía esta en carrera por los cuartos de final de la Champions League (deberá enfrentar a PSG de Francia), Gómez acumuló 37 encuentros, siete tantos y 16 pases de gol.

«Fue un año anómalo, con un final comprimido, pero estos jugadores lograron demostrar su talento en todos los partidos jugados, iluminando nuestras competiciones con excelentes actuaciones», comentó Luigi De Siervo, CEO de la Serie A.

Los otros premiados por la Liga Italiana fueron el polaco Wojciech Szczęsny como mejor arquero (Juventus), el holandés Stefan De Vrij como defensor (Inter) y Ciro Immobile como delantero (Lazio), mientras que el premio al mejor jugador joven fue para el sueco Dejan Kulusevski (mediocampista de Parma).

La distinción de mejor jugador del fútbol italiano ya había quedado en poder de jugadores argentinos en otras ocasiones: en 2010 fue para Diego Milito (Inter); en 2016, para Carlos Tevez (Juventus); y en 2018, para Mauro Icardi (Inter).

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0

— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 4, 2020