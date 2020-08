Películas y series: las novedades de agosto en Amazon

Amazon Prime Video reveló los estrenos que realizará para agosto, con una lista de series y películas que se irán volviendo disponibles para los usuarios a medida que avance el mes, los cuales podrán verlas o descargarlas para más tarde. Además, se ve como desde Prime Video optaron por no solo incluir producciones extranjeras, sino que también hay una gran cantidad de películas argentinos.

La primera semana de agosto estará cargada de estrenos, con «24», la popular serie protagonizada por Kiefer Sutherland, estará disponible para ver cualquiera de sus 8 temporadas desde el primer día del mes. El 2 de agosto se estrena «True Story Avec», un “talk show” donde un grupo de comediantes YouTubers se encuentran con celebridades con el objetivo de compartir anécdotas realmente increíbles.

El 7 de agosto empezará a estar disponible «Pan y Circo», una producción mexicana donde se ven los menús de algunos de los mejores chefs de México, mientras que acompañarán una charla amena entre expertos y diferentes personalidades, moderada por el actor. Cada capítulo cubrirá un tema de suma importancia para el país y para el mundo entero. Además, entre los estrenos nacionales encontramos películas como “Dos más Dos”, “Me casé con un boludo” o “Gilda”.

La lista completa es la siguiente:

1, 2 y 3 de agosto:

24

True Story Avec

Bandish Bandits

7 de agosto:

Arkansas

Pan y Circo

Stumptown

Boyz in the woods

Casi leyendas

Dos más dos

El fútbol o yo

Gilda

Hilo rojo

Me casé con un boludo

Los que aman, odian

Los 80

14 de agosto:

Dark Waters

Malcolm in the middle

16, 18, 20 y 21 de agosto:

Backseat driver

Prime Reward: Inside The Boys

Kim Kardashian West: The Justice Project

My Chemical Hearts

27, 28 y 29 de agosto:

My Spy

Pacto de Fuga

The Meg

31 de Agosto:

Sons of Soil: Jaipur Pink Panthers

All or Nothing: Tottenham Hotspurs S1

Comentarios

Comentarios