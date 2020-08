En el Hospital de Castex realizaron una auditoria contable y no detectaron anomalías financieras

El director del Hospital «Pablo F. Lacoste» de Eduardo Castex, Gustavo López, reveló que después de algunas denuncias periodísticas, desde el Ministerio de Salud de La Pampa se realizó una auditoría contable donde «no se detectaron anomalías» en el manejo de los recursos económicos. El entrevistado adjudicó las denuncias periodísticas a personas que están «usando un mecanismo para lograr un reposicionamiento en la conducción del Hospital con otros intereses, que no son precisamente trabajar por la salud de los castenses».

El área jurídica de la cartera sanitaria pampeana auditó las cuentas, gastos e ingresos del Hospital Pablo F. Lacoste, después de una serie de denuncias públicas que aseguraban que existían irregularidades, especulaban con manejos fraudulentos y hasta realizaban acusaciones sobre enriquecimiento ilícito de las autoridades del centro sanitario castense.

«Semanas atrás efectivamente se realizó una auditoria contable por las denuncias periodísticas. Nos auditaron profesionales del sector jurídico del ministerio de Salud de La Pampa y no se detectaron ninguna de las anomalías que se denunciaron periodísticamente», reveló ayer López en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

«Esto nos dio mucha tranquilidad, pero también ahora hay algunas cuestiones en curso» que se desencadenaron por esas acusaciones públicas, explicó escuetamente. «Quienes tenemos la conciencia limpia -agregó- no tenemos reparos en que revisen lo que estamos haciendo, pero que además la revisión confirme que no hay cuestiones irregulares y no hemos tocado dineros públicos, nos permite pensar que el mensaje puede llegar hacia el interior del personal del hospital y también transmitir a la comunidad la transparencia que tenemos en el manejo de los dinero públicos».

-López, por la virulencia y reiteración de las acusaciones, considera que hubo una campaña de desprestigio hacia las autoridades del hospital local.

-Sí, y no es solamente un pensamiento propio, porque muchas personas, incluso desde el Ministerio de Salud, tienen en claro esto. Y es una tristeza para mí, porque no es que desde afuera estén ensuciando nuestros nombres y trayectorias, sino porque en realidad se está usando un mecanismo para lograr un reposicionamiento en la conducción del hospital con otros intereses, que no son precisamente trabajar por la salud de los castenses. En realidad solamente deberíamos estar trabajando por la salud de la comunidad, y contar solamente lo que estamos haciendo para atravesar esta pandemia. No deberíamos estar tratando esto de los enemigos ocultos, que son los peores porque aquí adentro y todos estamos muy susceptibles.

OBRAS EDILICIAS

El entrevistado destacó que se finalizó la obra de reparación de una falla estructural en el edificio, que se desencadenó después de las últimas inundaciones que afectaron el territorio pampeano. «La obra se empezó en la anterior gestión (a cargo de Verónica Cesán) y ahora se terminó, y nos permitirá recuperar la vieja Enfermería y una habitación donde funcionaba el office de Enfermería durante las obras de reparación», explicó López.

El entrevistado admitió que el edificio presenta «deterioro por el paso del tiempo» y «constantemente hay cosas para reparar». Y anticipó que en los próximos días se repararán 80 metros cuadrados del techo, porque tiene filtraciones.

También López indicó que desde la cartera sanitaria están evaluando una obra después que se bloqueará una salida de emergencia porque cedió una estructura. «Se proyecta un plan de acción para los próximos meses, porque se va a concretar un segundo ingreso al hospital para separar el acceso a determinadas consultas», anunció.

«En este contexto de pandemia podríamos tener un acceso para personas con dificultades respiratorias y otro área para consultas habituales», explicó.

