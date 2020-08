Disney+ llega a la Argentina en noviembre

A un año de su lanzamiento en el resto del mundo, la plataforma viene a jugar fuerte en el mercado del streaming, con un catálogo de alta potencia que incluye a Pixar, Marvel y Star Wars. La guerra de las plataformas sumará a un poderoso jugador a fin de año: la plataforma Disney+ se lanzará en América latina en noviembre.

El servicio de streaming de The Walt Disney Company finalmente tiene fecha de arribo a este lado del continente, exactamente a un año de su lanzamiento mundial. El gigante del entretenimiento lo anunció el martes en su reporte fiscal del tercer cuarto de 2020, en el que reveló una información que era muy esperada por los fanáticos de las producciones de Disney, Pixar, Marvel y LucasFilms, algunas de las compañías que forman parte de su catálogo.

El anuncio de la llegada a Latinoamérica de Disney+ marca el comienzo de una nueva era en el mundo del streaming. El catálogo de poco menos de 500 películas y más de 7 mil episodios de televisión, con el que se lanzó hace un año en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, trae a este lado del mundo una voluminosa biblioteca de franquicias que amenaza seriamente el reinado que hasta ahora ostenta Netflix. Desde noviembre, la oferta de plataformas de streaming internacionales en la región será robusta y competitiva: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Movistar Play, HBO Go, Fox Premium, Apple TV, Mubi y ahora Disney Plus. Mientras, las plataformas estatales Contar y Cine.ar Play seguirán dando batalla desde la gratuidad de sus contenidos y sus catálogos de producción nacional.

La confirmación del lanzamiento de Disney+ llegó desde la cuenta oficial de prensa de Twitter de la compañía en Argentina. “¡#DisneyPlus llega a Latinoamérica en noviembre!”, fue el escueto mensaje con el que se dio a conocer la noticia en @DisneyPrensaArg. El texto bien podría haber sido acompañado por el video en el que la compañía simplemente muestra sus potentes credenciales: Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + National Geographic.

La otra novedad que anunció el CEO de Disney, Bob Chapek, es que la película de live action Mulan no se estrenará en los cines sino que irá directo a la plataforma, como contenido exclusivo a raíz de la pandemia. El film se estrenará el 4 de septiembre en Disney+, pero con un costo adicional en Estados Unidos de 30 dólares. Una cifra que triplica largamente el costo de su abono mensual. En los países y regiones en los que los cines estuvieran ya abiertos, se estrenará el mismo día en salas.

La salida a lmercado de Disney+ es el cierre de un plan estratégico de expansión que Disney inició hace más de una década, con las compras de Pixar, Marvel Entertainment, Lucas Film y Fox. El catálogo de la plataforma incluye toda la colección de las películas de Marvel Studios, asi como todos los films animados de la factoría Pixar, además de la saga completa de Star Wars y de las series completas de Marvel desde la década de 1970 hasta la actualidad. Además, también forma parte de la oferta el catálogo de las históricas películas animadas de Walt Disney Signature Collection y de Walt Disney Animation Studios. Las treinta y una temporadas de Los Simpson son otro de los atractivos de una plataforma que, como ninguna otra, ofrece contenido exclusivo que satisface los gustos audiovisuales de todos y cada uno de los miembros de la familia.

La demorada llegada a Latinoamérica de Disney+ obedece a una lanzamiento planificado por etapas, que comenzó en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, y que paulatinamente se fue extendiendo a Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico, para llegar en marzo a buena parte de los mercados de Europa occidental. Una estrategia que no solo se debió a un plan comercial sino también a cuestiones contractuales, de franquicias propias cuyos derechos había cedido a otras plataformas.

Desde su lanzamiento, Disney+ se convirtió no solo en la plataforma exclusiva de los estudios de Walt Disney Company sino también de una ventana de exhibición casi directa. La versión cinematográfica del musical Hamilton, o las películas Black Beauty y Artemis Fowl pasaron directamente del cine a la plataforma. La serie The Mandalorian de la franquicia Star Wars, o las de Marvel The Falcon & The Winter Soldier y Wandavision son parte del contenido exclusivo del servicio de streaming que finalmente llegaría al país en noviembre próximo.

