PF pidió la emergencia económica para el transporte escolar pampeano

Los diputados de Propuesta Federal (PF) presentaron un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo Provincial (PEP), que a través del área correspondiente y en forma urgente, se aporten las medidas para la mitigación de las actuales dificultades del sector de transporte escolar; conjuntamente con la planificación de acciones que garanticen a futuro su asistencia para el restablecimiento de las actividades e ingresos, hasta la normalización total.

Los legisladores indicaron que las familias que dependen de la actividad de transporte escolar, que se encuentran imposibilitadas de ejercer su labor, desde aún antes de que se instaurara el aislamiento preventivo obligatorio, y siguen afrontando las exigencias fiscales nacionales, provinciales y municipales y sosteniendo a sus empleados y vehículos.

“El transporte escolar sufrió más temprano que el resto las consecuencias de la parálisis, ya que el ciclo lectivo se suspendió aún antes de la firma del Decreto Nro. 297/2020 -por el que se estableció el asilamiento preventivo obligatorio- y arrastraba, la inactividad propia del receso de verano», destacaron.

En La Pampa, y concretamente en Santa Rosa, si bien la actividad no cuenta con una forma de asociación formal, espontáneamente han intentado obtener asistencia y manifestando su voluntad para encontrar alternativas e incluso formas de diversificar su actividad, expresaron los legisladores macristas. Y agregaron que hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta o propuesta paliativa para su situación. “Se trata de personas que poseen vehículos que, por las características de su actividad, son más costosos que un vehículo particular, pues deben abonar seguros especiales, patentes onerosas, costos de registro, entre otros múltiples gastos; y que, además, tienen a su cargo empleados en relación de dependencia», destacaron.

«La ampliación del presupuesto nacional que se votó ayer, incluyó un fondo de 600 millones de pesos, para los transportes escolares. Fue un trabajo conjunto de la Comisión de Transporte, de Presupuesto y del Ministerio de Trabajo. Sería muy oportuno que desde el gobierno provincial se articulara para que los transportes escolares pampeanos sean alcanzados por los subsidios», plantearon.

«Por lo tanto, consideramos que la declaración de emergencia provincial, municipal y nacional del Sector del Transporte Escolar, es el marco para la implementación de muchas medidas que no solo atenúen la emergencia, sino que ayuden a su reactivación, siempre en el marco sanitario que la coyuntura plantea», concluyeron.

