Semana de la Lactancia Materna en Castex: “La leche materna es mucho más que alimentos”, dijo Lanzaque

En el Centro Asistencia Señorita Mecha de Eduardo Castex se realizó una atención específica a mamás y bebés en etapa de lactancia, con la presencia de la profesional Liliana Lanzaqui, en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema de este año fue “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta saludable”, para recalcar que la leche materna no necesita envase, no fabrica residuos, no se necesita de recipientes, de tetinas, ni mamaderas y eso ayuda a cuidar el planeta.

“La leche materna está siempre disponible, a la temperatura adecuada, en la cantidad que necesita el bebe y además tiene beneficios infinitos para la mama y el bebe”, destacó Lanzaque en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

“La lactancia es un hecho natural pero también necesita de un aprendizaje, no es fácil amamantar porque lleva tiempo y cansa, tenemos sueño y por eso es necesario el apoyo de toda la familia”, explicó.

La entrevistada, consideró que es necesario que la lactancia se empiece en el momento del nacimiento del bebe y que no se espere, porque a veces se logra que el bebe se prenda en la sala de partos. “Lo recomendable es amamantar hasta los dos años y desde los seis meses ya se incorporan los suplementos de alimentarios que acompañan”, destacó.

“Es importante recalcar que la leche materna se va modificando, va cambiando su consistencia de acuerdo a los requerimientos del bebe, no es la misma que toma a los seis meses que a los dos años”, detalló.

“La leche materna es mucho más que alimentos ya que cuando amamantas creas un vínculo emocional con el bebe”, destacó.

“Los cuidados en esta época de pandemia son los mismos que se usan siempre solo que le agregamos el barbijo y el lavado de manos y el distanciamiento con el resto de la gente y en el caso de tener el virus activo los pediatras recomiendan amamantar pero con ciertos requisitos”, concluyó Lanzaque.

Comentarios

Comentarios