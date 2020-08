Dos castenses se recuperaron del Coronavirus

Dos vecinos castenses, que actualmente residen en la ciudad de Santa Rosa y Toay, se recuperaron de la Covid 19. La castense Magalí Mansilla contagió a sus hijos, y debe continuar con “muchos cuidados”.

En el caso de Humberto Nervi, que reside en Toay, en las últimas horas fue dado de alta, dado que se recuperó después de contraer Coronavirus, publicó Turno Mañana – Periodismo de Pueblo de Winifreda. En este caso surgieron dudas porque el paciente reside en Toay, y hoy no figura un paciente de esa localidad entre la lista de recuperados que emitió el gobierno pampeano.

El otro caso es Magalí Mansilla, quien reside en el barrio Plan 5.000 de Santa Rosa. En este caso la castense realizó un posteo en las redes sociales. “Hola les quiero contar muy feliz que tengo el alta, ya no soy covid positivo”, destacó. Y agradeció “al personal de salud de (la dirección de) Epidemiología, monitoreo, asistencia, al doctor Festa que me contuvo en uno de mis peores días y me explicó que no llorará porque mis defensas seguían bajando, ya que los dolores eran insoportables”.

También, agradeció al subsecretario de Salud, doctor Gustavo Vera, por ser “tan humano y ayudarme cada vez que lo necesite”. “A todos los compañeros de militancia que se ofrecieron con lo que necesitara, funcionarios, amigos, mi familia, mi Tía Paqui que de no rezar hace más de 40 años rezo mucho por mí y con todo el dolor de su alma por no poder estar para cuidarme; pero especialmente a mis hijos Ariadna, Iñaki y Fermín que me cuidaron, cuando la realidad es mi deber cuidar de ellos”, expresó.

“Igual me tengo que cuidar mucho, porque me agito con mucha facilidad, pero estoy recuperada después de haberla pasado muy mal. Ahora tengo que cuidar a mis hijos a los cuales contagié y ellos deben estar en cuarentena ya que dos son asintomáticos; y Ari se enfermó un poco más leve que yo, pero si tiene síntomas”, narro Mansilla.

“Un millón de gracias por su apoyo de la forma que fuera. Y por favor cuídense, no se relajen, que el virus existe y es muy cruel, no solo es el dolor físico, es psicológico porque quedas completamente solo”, concluyó en el posteo en las redes sociales.

