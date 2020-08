En Catriló, trasladaron al comisario Marcelo Cortes

El comisario Marcelo Alejandro Cortes esta semana dejará de ser el jefe de la comisaría departamental Catriló y su lugar será ocupado por el comisario José Luis Picco, que viene de cumplir funciones en los últimos años en la UR III. Cortes sería trasladado al Cecom de Santa Rosa o la UR I.

En medio de la pandemia por Covid-19 y ante la complicada situación que vive esta localidad por los casos positivos, aunque en los últimos días no hubo nuevos contagiados, ayer se conoció extraoficialmente el cambio de jefe de la comisaría.

Cortes junto a una decena de policías y convocados estuvo aislado durante casi dos semanas -del domingo 26 de julio hasta el sábado pasado- luego de confirmarse dos casos positivos de coronavirus dentro de la comisaría.

El miércoles hubo un episodio donde personal policial detuvo a un empresario -luego también a un hijo- por no respetar el control sanitario dispuesto en el acceso principal al pueblo, además de insultar y amenazar a un policía. Pero esto no habría incidido en la decisión, es que Cortes no estaba de servicio y se encontraba aislado, publicó el diario La Arena.

Si bien hasta anoche la noticia no se había confirmado oficialmente, hoy saldría una circular con éste y posiblemente algún traslado más en la provincia.

El reemplazante será José Picco, que ya estuvo en la localidad como encargado del puesto caminero. Además fue jefe de la subcomisaría de Anguil, subordinada de la departamental de Catriló.

