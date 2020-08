Ziliotto anunció “salvajate” para actividades que continúan “sin trabajar”

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que se lanzarán “paliativos” para las actividades que todavía no han podido volver a trabajar”. “Hay sectores económicos que todavía no pudieron volver a trabajar y seguramente tardarán más tiempo porque no se aconsejan aglutinamiento de personas”, admitió.

La medida beneficiaría a cines y teatros, organización y producción de eventos, espacios de recreación y canchas de fútbol reducido, entre otras. “Estas actividades tendrán un “tratamiento diferencial del gobierno de La Pampa”, dijo el mandatario pampeano.

Desde el lunes estará vigente un registro online para que se registren los interesados comprendidos en actividades que aún no han regresado a la actividad y pretendan acceder a las medidas de salvajate. “Habrá créditos a tasas cero a largo plazo y lo devolverán seis meses del reinicio de las actividades”, anticipó Ziliotto.

