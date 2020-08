“Me tienen de punto”, se lamentó el comerciante asaltado en Castex: Los detenidos ya recuperaron la libertad

El comerciante de Eduardo Castex que fue asaltado y apuñado en abril del año pasado, el martes nuevamente sufrió un robo de dos encapuchados, que le sustrajeron dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos. Los asaltantes fueron detenidos, poco después, en el sector de la Huerta que está emplazada detrás del Complejo Polideportivo municipal de Eduardo Castex, ubicado en el cruce de ruta nacional 35 y ruta provincial 102. Los imputados fueron notificados en libertad el martes a la noche, y el viernes deberán prestar declaración ante las autoridades judiciales.

El vecino José Bargas nuevamente fue víctima de un robo. «Esta vez la saqué barata porque estaba en el patio dándole de comer al perro», transmitió el damnificado en Radio DON 101.5 Mhz. «Estoy mal porque no pegó una y si hubiera entrado capaz que me hacen otra cosa… me tienen de punto», dijo -con tono lloroso- Bargas.

La policía detuvo rápidamente a los autores, que quedaron registrados en el sistema de videovigilancia. El comerciante destacó “el profesionalismo y el trato” de la policía local, que detuvo a los autores “en tiempo récord”.

El episodio

Fuentes oficiales indicaron a este diario que el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 horas. Los dos jóvenes estaban encapuchados y uno ingresó al comercio, además con un casco de motociclista. «Realizaba ademanes llamativos como teniendo algún objeto debajo de sus ropas», indicaron los voceros uniformados. «Todo quedó registrado en el sistema de videoseguridad del comercio», destacaron.

El encapuchado cuando ingresó al comercio, ubicado en el cruce de calle Rivadavia y diagonal San Martín, observó la ausencia del comerciante y se dirigió a la caja registradora para sustraer 1.360 pesos y atados de cigarrillos. «Entraron, corrieron una estantería, se fueron a la caja y la vaciaron», relató el damnificado.

El comerciante advirtió la situación y corrió para impedir que concreten el asalto, pero había otro joven en una motocicleta que hacía «de campana», y cuando arribó el compañero con el dinero y los cigarrillos, se dieron raudamente a la fuga.

La víctima dio rápido aviso a la policía y se iniciaron trabajos de investigación para dar con los autores. Y finalmente fueron detenidos en la zona de la Huerta del Complejo Polideportivo municipal, donde los investigadores secuestraron atados de cigarrillos y dinero en efectivo, y la motocicleta utilizada para cometer el robo.

Lamentables similitudes

El vecino castense fue asaltado y recibió una puñalada el viernes 5 de abril del año pasado. El autor fue un joven de 15 años, oriundo de Buenos Aires, que fue detenido -poco después- en la terminal de ómnibus de esta localidad, cuando pretendía regresar a su lugar de residencia.

En aquel momento Bargas también salió corriendo al asaltante, pero cayó desvanecido en la casa de un vecino. Estuvo casi dos meses internado en la ciudad de General Pico, donde luchó férreamente por su vida. Fue intervenido y le dieron poco más 90 puntos de sutura.

«Tengo una operación desde la tetilla derecha, pasando por toda la espalda y llega casi a la tetilla izquierda. Durante la operación me tuvieron que quebrar dos costillas para poder trabajar los médicos», relató -meses atrás- en diálogo con este diario.

Comentarios

