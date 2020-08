Diputados aprobó la ley para vender, alquilar o arrendar el predio de la ex fábrica Montenegro

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa se ratificaron los decretos del gobierno provincial, emitidos en su momento con la finalidad de contener -mediante distintas políticas- el brote de coronavirus que ocurrió en La Pampa.

Además, se aprobó con 18 votos del Frejupa y de Juan Brindesi el proyecto de ley del Ejecutivo por el que se autoriza al mismo a proceder a la venta, concesión, locación, alquiler con opción a compra o cesión de uso, de un inmueble propiedad del Estado Provincial, en la ciudad de Santa Rosa.

Marcos Cuelle argumentó el voto negativo de la Unión Cívica Radical. “Montenegro es producto de un fracaso, de la falta de políticas a largo plazo. Es el relato de las elecciones pero lejos está de los hechos. Estamos diciendo que el objeto del proyecto no está bien definido”, expresó.

María Laura Trapaglia fijó su posición: “Desde el bloque no estamos en contra de que esto sea utilizado para un emprendimiento privado, quiero dejar sentado que en la comisión el ministro se fue con voluntad de modificar artículos, entonces no entiendo por qué no se ha considerado la expresión del mismo. Estamos comprometidos con llevar adelante un desarrollo en estos galpones que hace tiempo no se utilizan, pero nuestra sugerencia es que pase por la Cámara para que pueda ser intervenido”.

Roberto Robledo dijo: “Parece que estamos en un periodo negativo, porque no hay ninguna nebulosa como se está planteando. Las posibilidades de negocio se dan en el marco de la ley”. Sin embargo, Torroba expresó: “La oposición es a delegar facultades, a la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Además, es el mismo año en el cual venimos del antecedente del frigorífico Bernasconi. Si compartiéramos responsabilidades tendríamos mejores resultados”.

A su vez, Ardohain dejó en claro que “queremos industrializar La Pampa, pero hay una predisposición de toda la Cámara de acompañar todos los proyectos que sean productivos, y este proyecto nos gustaría acompañar, pero no podemos porque es la responsabilidad de la Legislatura controlar al Ejecutivo”.

REPUDIO AL ABANDONO MACRISTA

Además, se aprobó por mayoría del Frejupa el proyecto de resolución por el cual repudian el abandono en un depósito del Correo Argentino de Netbooks y otros elementos, durante la gestión anterior del Gobierno Nacional.

El diputado oficialista Marín Balsa argumentó: “Esto es por la irresponsabilidad del gobierno anterior de vaciar el programa Conectar Igualdad. Así como el gobierno anterior tenía esta desidia, donde Macri decía que no entregaba computadoras porque era dar asado sin tener la parrilla, entre otros dichos, en realidad el objetivo fue desfinanciar el Estado en favor de los privados”.

En respuesta, Martín Ardohain dijo: “Nuevamente asistimos a un relato político. El material tecnológico estaba en perfecto estado. El programa Aprender Conectados extendió la educación a todos los niveles educativos, mientras que Conectar Igualdad solo al secundario. A modo de resumen, debemos marcar que en ninguno de los casos se puede atribuir a abandono o desidia”.

Por su parte, Marcos Cuelle opinó: “Se vislumbra que hay dos modelos, donde uno entregaba computadoras, y parecería que el gobierno anterior cambió ese paradigma. Lo que es cierto es que es difícil acompañar, no porque estemos a favor de uno y otro. Primero decir que estaban abandonados no corresponde, por la expresión de abandono. Y piden que se investigue y se está investigando, con lo cual ese punto del proyecto está cumplido”.

A su vez, Marín aclaró que es un proyecto “en repudio al abandono del programa Conectar Igualdad en su totalidad”, mientras que su par Cesar Montes de Oca expresó: “Los hechos son que los Estados provinciales siguen dándole conectividad a sus ciudades y a los barrios más pobres. Basta con recorrer Santa Rosa, donde en los barrios nuevos está presente la Cooperativa. Hechos versus relato”, dijo.

RESPALDO A DI NÁPOLI

Además, se aprobó por unanimidad, con la abstención de Sandra Fonseca, la iniciativa por la que expresan beneplácito por la decisión del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, de municipalizar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la ciudad.

“Estamos de acuerdo con la municipalización del trasporte. Pero no estamos de acuerdo con la manera en que se hizo, porque puede ocasionar perjuicios, por lo tanto no votaré este proyecto”, argumentó la diputada Fonseca.

Cuelle celebró la estatización y dijo que “en este momento, y ante la pésima prestación del servicio, y retirada del subsidio nacional, es todo un desafío el que tiene el intendente de Santa Rosa. Es realmente de destacar estas decisiones donde el Estado toma la posta”.

Ardohain aclaró que su postura “no es que sea un ataque al Estado o un apoyo al privado. Es un desafío enorme el que tiene intendente de que haga eficiente el trasporte, y con la trasparencia correspondiente”, advirtió.

