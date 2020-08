Espionaje ilegal M: Propuesta Federal y Sandra Fonseca se negaron a repudiar las prácticas inconstitucionales

En la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó por mayoría el proyecto de resolución donde se rechaza el proceso sistemático de inteligencia ilegal que se desarrolló durante el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa tuvo el rechazó del bloque de Propuesta Federal, mientras que Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) se abstuvo de votar.

“Me abstengo de votar porque el proyecto es una resolución judicial. No estoy de acuerdo porque de otro modo se presiona como bloque político a la Justicia”, dijo Fonseca; y después de una larga exposición vinculó al ex gobernador Carlos Verna con Carlos Mac Allister y el espía Alan Ruiz como parte de una operatoria de espionaje, en la cual consideró que hubo “pata mediática” para difamar reiteradamente al procesado Juan Carlos Tierno. En realidad, Fonseca omitió señalar que el espía macrista Alan Ruiz fue convocado para integrar el gabinete provincial por Juan Carlos Tierno, cuando se desempeñó como ministro de Seguridad del segundo mandato vernista.

Desde el Frejupa, Julio González defendió al ex gobernador pampeano. “Refuto en nombre de este bloque las expresiones de Fonseca. Este proyecto surge con la necesidad de instalar un tema, que es que los pampeanos no queremos cualquier sistema de inteligencia que pueda perjudicar a las personas. Refutamos todas las expresiones vertidas de Fonseca, y este bloque banca a Carlos Verna”, expresó.

Por su parte, Ardohain justificó su voto negativo: “Tenemos que ser respetuosos de los mecanismos de la Justicia. La formulación de este proyecto tiene una clara intencionalidad política”.

Marín manifestó: “Me parece un contrasentido no acompañar el proyecto diciendo que se rechaza el espionaje ilegal. Yo fui tocado por esta situación. Tuvo que cambiar el gobierno nacional para enterarnos de todo el sistema de espionaje ilegal que había. No todo vale en este terreno. Cuando en la política no queda nada, son los sectores antidemocráticos los que vuelven a la política, y eso está en juego en este tipo de operaciones”.

