Más de 40 personas en una reunión en Alta Italia: Echaron al secretario Tesorero municipal

El fiscal Guillermo Komarofsky confirmó que 46 personas (38 mayores y 8 menores) fueron infraccionados por permanecer en la cantina del Alta Italia FBC fuera del horario permitido y sin respetar el distanciamiento social.

«Aproximadamente a las 3.30 horas tomamos conocimiento a través del oficial inspector Bustamante que habían tenido que hacer una presencia en la cantina de la Asociación Civil Alta Italia a partir de un llamado realizado por una persona anónima, que daba cuenta que había personas reunidas en un número muy superior al que permite la reglamentación y fuera del horario permitido», explicó el magistrado al sitio Zonal Noticias.

Cuando concurrió el personal policial, constató la presencia de 46 personas; y algunos intentaron darse a la fuga “por alguna ventana de la parte trasera, pero la mayoría fueron identificados y notificados ante la Justicia”.

Los demorados quedaron involucrados en una causa judicial por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino, y se dispuso la clausura preventiva de la cantina.

FUNCIONARIO ECHADO

El fiscal Komarofsky confirmó que entre los demorados se encontraba el secretario Tesorero municipal Luis Testa.

«Más allá de la función que desempeñe cada uno de los que estaban presentes en el lugar, (sea en la parte privada o en el ámbito público) se procedió de la misma manera con todos, se les labraron las actuaciones y se los notificó a cada uno de los infractores como imputados por violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino», dijo Komarofsky.

El ahora ex funcionario de Alta Italia no es la primera vez que viola la cuarentena. Hace poco se sancionado con cuatro días de suspensión por participar de la “recibida” de un amigo, donde fue parte de una caravana y una posterior reunión social que no estaba permitida por el decreto presidencial que impide reuniones familiares y encuentros sociales.

