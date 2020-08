Diputados sacó despacho por unanimidad al proyecto de ley de Paridad de Género

Con la presencia del vicegobernador Mariano Fernández, y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, se conformó la comisión de Legislación General para tratar el proyecto de Ley de Paridad de Género. Finalmente, los legisladores de todos los bloques emitieron dictamen favorable a esta iniciativa.

“Es importante por la gran lucha que llevan adelante las mujeres de los distintos partidos políticos y movimientos sociales. Esta provincia ha sido pionera en los derechos de la mujer, tanto en participación política como en lo referido a los derechos sociales. Me siento emocionado por haber participado en muchos debates de la mujer en La Pampa”, expresó el presidente de la Legislatura, Mariano Fernández.

La secretaria Liliana Robledo destacó: “estamos todas muy contentas de llegar a un trabajo final”. Y aclaró que esto “se viene realizando desde la gestión anterior”. “Es muy sencilla de explicar esta ley, que habla de la visibilización de las mujeres en la lista de los partidos políticos y en los ámbitos legislativos. Tenemos una urgencia que es que dentro de poco tiempo hay elecciones partidarias y es importante que tengamos esta herramienta”, advirtió.

REPERCUSIONES

El presidente del bloque de diputados del Frejupa, Julio González, consideró que este “es el momento de compartir derechos, para dar el gran paso”. “El trabajo que han hecho mis compañeras de bloque, para aportar a una ley que haga a la defensa de los derechos, hoy es un objetivo concreto. Todos los hombres que están aquí están acompañando la iniciativa”, agregó el legislador castense.

El legislador Espartaco Marín celebró los avances que se han hecho respecto del proyecto original al que está hoy en tratamiento, y dijo que “no hay que legislar solamente por el contexto”. “Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la paridad”, agregó.

El radical Marcos Cuelle reconoció la militancia “de muchas correligionarias que han trabajado en esta temática”. “No tengo una cuestión sobre el fondo de la ley, pero sí con algunas cosas de redacción”, dijo. Y planteó que tiene “una duda con el artículo 9, que tiene que ver con los Concejos Deliberantes”.

Por otro lado, Sandra Fonseca propuso que “si es una ley tan importante podríamos ponerle que es una ley de orden público”. También, indicó que “otra cuestión no menos importante es lo relacionado a las sociedades comerciales, porque no podemos obligarlas, pero sí podemos invitarlas a aplicar la reciente ley en todos los ámbitos, no sólo en el ámbito político”.

MÁS PARIDAD

La legisladora Silvia Larreta opinó que a partir de hoy “se inicia un nuevo paradigma”, y consideró que este “es el momento de sacar adelante esto”. “Creo que la ley no tiene ningún vacío legal”, agregó.

Luego, pidió la palabra la secretaria de la Mujer y aclaró que con respecto “a incorporar la paridad a otras instituciones, es un trabajo que acordamos hacer en otro proyecto, para no mezclar las cosas”. “Yo coincido completamente en todo lo que tiene que ver con la visibilización de las mujeres. Pero es un proyecto que se debe hacer más adelante. Debemos avanzar ahora en esta iniciativa concreta”, destacó.

Oscar Zanoli manifestó: “Todos los hombres que estamos hoy presentes vemos con agrado esta ley”, mientras que Alicia Mayoral agradeció el acompañamiento de hombres y comentó que “el mejor regalo que podamos llegar a tener es que se saque dictamen”.

Por su parte, Carina Pereyra expresó: “Debemos acompañar este proyecto. Después si hay que afinar, tenemos tiempo. Es un momento histórico que deberíamos aprobarlo y después seguir charlándolo”.

María Laura Trapaglia añadió que “es de destacar el acompañamiento del bloque y de todos los presentes. Vengo de un espacio donde siempre se ha respetado a la mujer”, dijo.

Por último, Agustina García manifestó que “esto es por todas las mujeres que hemos trabajado desde hace tiempo, ojalá que sea por unanimidad. Entendemos que para llegar a un consenso a veces hay que ceder cosas, pero esperemos que nos vayamos a nuestras casas con un dictamen favorable”.

EDGAR MORISOLI

En otro orden de cosas, se emitieron dictamen favorable por unanimidad a una serie de proyectos de interés legislativo, entre los que se destacó la iniciativa del Frejupa, por la que manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento del querido escritor, ensayista y poeta Edgar Morisoli.

