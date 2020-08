Dalila Ippolito será la primera futbolista argentina en jugar en Italia

La mediocampista Dalila Belén Ippolito, una de las mayores promesas de la selección argentina, ya se encuentra en Juventus y se comprometió a «defender» la camiseta del elenco de Turín que es el actual campeón italiano de fútbol femenino.

«Hola gente de la Juventus, soy Dalila Ippolito. Estoy acá vistiendo esta camiseta y prometo defenderla y ganar todo lo posible con este equipo. Forza Juve», señaló la futbolista en un video.

El mismo fue publicado por la cuenta oficial de la red social Twitter Juventus FC Women, junto con la leyenda: «¡Las primeras palabras de nuestro nuevo fichaje argentino como bianconera!».

La mediocampista juvenil había anunciado en junio pasado que no iba a continuar jugando en la UAI Urquiza en medio de los rumores que afirmaban que su carrera iba a seguir en Juventus de Italia.

