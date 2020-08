En Castex, una escribana irrumpió en la Casa de la Cultura para constatar una fake news

Una escribana irrumpió –el viernes- en la Casa de la Cultura de Eduardo Castex para constatar una fake news que aseguraba el faltante de equipos de transmisión de FM que adquirió la municipalidad local en el año 2012, cuando a la luz de la Ley de Medios –posteriormente desguazada por el macrismo- se iba a plegar a la “ola de comunas” que pretendían instalar radios municipales en todo el territorio nacional.

Todo comenzó con una fake news sobre el “robo” de los equipos, donde incluso la intendenta Mónica Curutchet aseguró desconocer la existencia del equipamiento radial (¿?).

Esto provocó que un concejal del PJ se presente en la Casa de la Cultura para constatar si los equipos estaban en el edificio municipal o realmente habían desaparecido o se los habían robado, como aseguraban algunas versiones.

El edil opositor pudo constatar que los equipos estaban embalados en un depósito de la Casa de la Cultura. E inmediatamente se comunicó con una escribana local, para que labre un acta dejando constancia que efectivamente el equipamiento de transmisión se encontraba en el edificio municipal. En el procedimiento estuvieron presentes actuales funcionarios de la comuna castense e incluso ex funcionarios municipales.

La situación del inexplicable desconocimiento de los bienes municipales, dejó en una situación incómoda a la jefa comunal de Eduardo Castex. Y el viernes – después del mediodía- emitió un comunicado de prensa.

En la comunicación oficial explicó que “ante la duda generada sobre la existencia del equipo de radio, adquirido por la Municipalidad de Eduardo Castex, durante el año 2012, el mismo se encuentra, embalado, sin uso, en un depósito de la Dirección de Cultura local”.

Después, confirmó que en esa jornada se realizó la verificación “de su existencia en el interior de las cajas encontradas”.

“También es oportuno mencionar que desconocía tal situación atento, la recepción de bienes de cada Área fue realizada en el traspaso por los directores de cada una”, intentó justificar Curutchet.

¿NOS ESTÁN TOMANDO DE …….?

Un conductor televisivo y radial apelaba a la frase “Te están tomando de bol…..”, para transmitir lo inexplicable durante la anterior gestión presidencial.

-En este caso, también se podría aplicar la frase de Roberto Navarro. ¿Curutchet realmente no sabía que los equipos de FM estaban en un depósito municipal?.

-Si realmente el ex secretario de Cultura, Alfredo Daratha, no quiso hacer un inventario de los bienes en la Casa de la Cultura cuando dejó el cargo, más allá que después faltara la firma del funcionario saliente, ¿las actuales autoridades no debieron realizar un inventario de lo que recibían y en qué condiciones se encontraban?

-Curutchet –que fue concejal en dos períodos- participó del tratamiento de la ordenanza para la instalación de la radio municipal; su principal función legislativa era controlar las rendiciones de los legajos municipales, entonces ¿realmente desconocía que el municipio había adquirido el equipamiento?

-La intendenta castense desconocía la existencia de los equipos radiales, pero a las pocas horas confirmó su existencia y detalló que estaban en cajas en la Casa de la Cultura. Esto significa que no era dificultoso determinar si estaban o no en el ámbito municipal. ¿Se quiso dar crédito a la fake news del robo de los equipos de FM?

-Si estas preguntas básicas, quedarían muchas más, no tienen respuesta, entonces los castenses estamos ante una grave problemática, porque los funcionarios –anteriores y actuales- que deben velar por los patrimonios de los vecinos, no estarían cumpliendo su función. Y sino realmente como inmortalizó el conductor de El Destape…. “nos están tomando de bol…..”

