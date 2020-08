Los chats de Nieto con Macri: «Hay que empezar a instalar que hay una persecución política»

En los días previos al allanamiento en su contra, el secretario privado de Mauricio Macri le envió varios mensajes donde deja constancia de su preocupación por el escándalo de espionaje ilegal desatado, e insiste en la necesidad de instalar un relato para contrarrestar el material probatorio que hay en su contra. Uno por uno, los mensajes que Nieto intercambió con el ex Presidente.

La Justicia recuperó parte del material que se encontraba en el teléfono de Darío Nieto, quien eliminó chats sensibles como el de Silvia Majdalani y Susana Martinengo, y buena parte de lo reestablecido tiene que ver con la figura del expresidente, Mauricio Macri, quien estaba al tanto de todo lo que sucedía con la causa del espionaje que, ya indudablemente, lo involucra de lleno.

El 25 de junio a las 11.42, apenas minutos antes de ser allanado por la Policía, Nieto le escribió un mensaje a Mauricio Macri: «Buen día, Mauricio. Necesitaría comentarte algo por el otro teléfono cuando puedas, por favor». Instantes después, Nieto se encerraría en su auto para evitar que los efectivos pudieran avanzar en el procedimiento, y solo abrió después de eliminar mensajes y de enviar algunos otros: a su abogado Gervasio Caviglione Fraga, y al ex ministro de Justicia, Germán Garavano: «Me están allanando me están deteniendo», le escribió.

Pero eso no es todo, a las anotaciones reveladas por Ámbito esta semana donde Nieto le advertía a «Mauricio» la necesidad de instalar un relato ante el creciente escándalo por el espionaje, ahora se suman otros de las semanas anteriores, que prueban que Nieto y Macri estaban preocupados por la necesidad de crear un argumento ficticio para desligarse de la causa que los tiene cada vez más comprometidos.

El 8 de junio, Nieto le escribió en su bloc de notas un mensaje donde le advierte a Macri que tanto Cristina Kirchner como Santiago Cafiero se habían hecho eco de la denuncia por espionaje, por lo que entendía que era momento de salir a «instalar que hay una persecución» en su contra: «Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista, en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de semana, creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de Argentina (Es similar a lo que hizo ella en 2016). Están viniendo con todo, y calculo que va a ser peor. No digo para que lo hagas vos directamente, pero si para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)», le escribió Nieto al ex Presidente pasadas las 5 de la tarde.

Todos los mensajes en encontraban en el bloc de notas de Nieto, que escribía previamente allí lo que después mandaba por whatsapp, y «fueron recuperados gracias a la actividad de extracción forense practicado sobre dicho dispositivo».

Además, en los mensajes que mantuvieron en el último tiempo también consta que Nieto le programó a Macri el viaje a Paraguay, y que el ex mandatario lo dilató lo máximo que pudo, pero que evidentemente algo muy urgente e impostergable lo llevó a realizarlo igual, pese a las críticas que podía generar.

El 22 de mayo, Nieto envió: «Mauricio, podrías ir a Paraguay pero hay que solicitar ciertos permisos especiales al gobierno nacional en el que se detallen quienes viajan y el motivo. Si lo hacemos, seguramente lo filtren y mediáticamente te van a matar», sostuvo.

«Van a decir que el ex presidente tiene privilegios, tengamos en cuenta que la gente está saturada del encierro, que no entiende la realidad del país, etc. Salvo que sea urgente, creo que sería una picardía dilapidar el esfuerzo que ya hiciste para no contestar y no salir a hablar, por eso consideraría hacer el viaje una vez que se levanten las restricciones», le recomendó Nieto a Macri, quien poco más de un mes más tarde decidió viajar igual, en un vuelo privado que le envió el ex presidente de Paraguay, Horacio Cortés, y que levantó todo tipo de sospecha sobre el verdadero motivo de la travesía.

