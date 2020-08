Un piloto saltó de su moto a 220 Km/h antes de que se prendiera fuego

El Gran Premio de Austria del MotoGP fue escenario de otro impactante incidente. La jornada pasada Johann Zarco y el italiano Franco Morbidelli perdieron el control y salieron lanzados de sus motos. Esta vez, el protagonista fue el español Maverick Viñalez, quien se dejó caer de su moto a 220 kilómetros por hora.

Previo a llegar a una curva, pasó la pierna izquierda sobre la moto y se dejó caer a conciencia hacia la derecha. El resistente traje le permitió deslizarse por el pavimento por un tramo de aproximadamente 300 metros. La moto siguió su curso, chocó y se prendió fuego contra las defensas que marcan el límite de la pista.

Las imágenes de la cámara de la moto son impactantes. El piloto español Maverick Viñales no sufrió graves heridas. No corrió la misma suerte su Yamaha M1.

Los problemas se originaron en los frenos de su moto, la cual ya venía provocándole algunos inconvenientes. Fue por eso que en la vuelta 16, el corredor de 25 años optó por usar el último recurso disponible.

El día anterior al desafortunado incidente, había compartido en su cuenta de Twitter que tenía «buenas sensaciones» con su M1. «Probando diferentes cosas que no pudimos probar la semana pasada», dijo.

FP1+FP2 Result – P8 😉 Good feeling with my M1, trying different things that we couldn’t test last week ✊🏼#AustrianGP🇦🇹 // Buenas sensaciones con mi M1, probando diferentes cosas que no pudimos probar la semana pasada ✊🏼 #AustrianGP#MV12 #12gang #MonsterYamaha #MotoGP pic.twitter.com/bXbHpT7Uao

— Maverick Viñales (@mvkoficial12) August 21, 2020