Cuánto ganó el Bayern Múnich por salir campeón de la Champions League

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la UEFA Champions League, el máximo torneo europeo a nivel clubes, tras derrotar al Paris Saint Germain en la final, con gol del joven Kingsley Coman. Con esta copa, el club alemán suma ya seis «orejonas», quedando por detrás del Real Madrid y el AC Milan. Sin embargo, el premio no es sólo deportivo. Por ganar esta Champions, al Bayern le entrarán más de u$s 140 millones de dólares.

Al comenzar la edición de 2019/2020, la Confederación Europa reveló los premios económicos que repartiría a los participantes de la edición 2019-2020. En total, se repartirá un monto de 2 mil millones de euros, que traducido a dólares, se estima en u$s 2.300 millones en premios para todos los equipos.

CÓMO SE REPARTE EL DINERO

La UEFA entrega bonos dependiendo del desempeño de los equipos en fase grupos. Por ganar un partido, un equipo se lleva 3 millones de dólares, y, si empata, nada menos que 1,1 millón de dólares. Esto al Báyern Múnich le vino como anillo al dedo: el equipo bávaro se convirtió en el único campeón en la historia de la Champions League en ganar todos los partidos de la competencia.

Además, la UEFA entrega únicamente por participar en la competencia, y en cada etapa de los cruces decisivos para llegar a la final. Además, el campeón se clasifica a la Supercopa Europea, lo que significa otros USD4,1 millones. El dinero se reparte de esta manera: Fase de grupos, u$s 17,8 millones; Octavos de Final, u$s 11,2 millones; cuartos de final, u$s 12,3 millones; semifinal, u$s 14,6 millones y final u$s 17,7 millones.

Este sistema de ganancias se aplica desde la temporada pasada, y cada equipo gana un 20% más de lo que se ganaba entre 2015 y 2018. La UEFA ha pasado de repartir u$s 1.500 millones a u$s 2.300 millones. Un 53% más de dinero.

Esa cantidad, además, supone el 25% del dinero que se reparte. Un 30% se reparte en función de los resultados que consiga cada equipo a lo largo del torneo, otro 15% por el famoso ‘market pool’ y el 30% restante, una cantidad a destacar, por un ranking de resultados y títulos en las competiciones europeas en los últimos 10 años. Así se reparte todo el dinero en la Champions League.

QUÉ ES EL MARKET POOL

El ‘market pool’ es un sistema que destina a cada país una cantidad de dinero (u$s 344,4 millones) en función de su valor como mercado televisivo para la Champions. Es una cifra cerrada para cada país que se reparte entre los equipos participantes. Así, mientras que el dinero correspondiente a los equipos franceses se reparte entre tres equipos, el consignado a LaLiga de España se distribuye entre cuatro.

La distribución del ‘market pool’ para club se divide en dos mitades. Un 50% se reparte en función del número de partidos jugados en Champions, mientras que el otro 50% depende de la clasificación de cada equipo en su liga doméstica. En el caso español, por ejemplo, el primero se llevará el 40%, el segundo el 30%, el tercero el 20% y el cuarto, el 10%.

COEFICIENTE UEFA

La pasada temporada se introdujo un nuevo criterio en función del rendimiento de los clubes durante los últimos 10 años. Además del coeficiente de puntos acumulado durante tal período, esta clasificación incluye puntos de bonificación por ganar la Liga de Campeones y la Europa League.

De acuerdo a estos parámetros, el montante total de USD690 millones se ha dividido en «cuotas de coeficiente», de forma que cada cuota tiene un valor de USD1,3 millones. Así pues, el equipo con menos puntos recibirá una cuota (1,3 millones de dólares) y se añadirá una cuota extra a cada posición, por lo que el equipo mejor situado recibirá 32 cuotas (41,6 millones de dólares).

Entre los más ganadores de títulos, el Real Madrid encabeza largamente la tabla histórica con 13 Copas (entre las de Europa, jugada entre 1956 y 1992, su cambio de nombre por la Champions, entre 1992 y la actualidad), seguido por el Milan (7), Liverpool y Bayern Múnich (6), Barcelona (5), Ajax (4), Inter y Manchester United (3) y Juventus (2).

CUÁNTO GANÓ EL BAYER MÚNICH

El campeón actual de la Champions League se llevará un jugoso premio a Alemania gracias al título. El monto total es de unos impresionantes u$s 142 millones de dólares, a los que todavía resta sumarles el market pool, que podría elevar la suma a un número superior a los u$s 150 millones de dólares.

A modo de comparación, esta tabla mide cuánto ganaron los campeones de las últimas cinco Champions League: Temporada 2013/2014 el campeón fue Real Madrid y se llegó u$s 67,8 millones; en la temporada 2014/2015 triunfó Barcelona y ganó u$s 72 millones; en la edición 2015/2016 campeonó Real Madrid y cobró u$s 94,4 millones y la temporada siguiente repitió el equipo merengue y recibió u$s 95,6 millones, pero en la siguiente temporada se llevaron para Madrid una suma de u$s 104,5 millones; y en la temporada 2018/ 2019 en Liverpool ganó u$s 131 millones por quedarse con el título.

