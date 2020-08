Murió Martín Garay y sus hijas no pudieron despedirse porque no las dejaron ingresar a San Luis

Las hijas eran de Tierra del Fuego, y desde el 11 de agosto estaban pidiendo ingresar a San Luis para despedir a su padre moribundo. Anoche murió, y se conoció que finalmente, después de negarle la entrada diez veces, las iban a dejar entrar. Pero ya fue tarde.

Un nuevo caso Solange. En ese caso había sido al revés. El padre no pudo despedirse de su hija moribunda, porque el gobierno de Córdoba no lo dejó entrar. Ahora pasó en San Luis. Tras los reiterados pedidos de Victoria y Antonela, las hijas de Martín Garay, para ingresar a la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá, finalmente Martín murió, y sus hijas no pudieron darle el último adiós.

Las jóvenes, oriundas de Tierra del Fuego, habían presentado una medida cautelar para poder ingresar a San Luis, y ya estaban en viaje. Pero anoche se enteraron de la muerte de su padre. «Lamentablemente hoy (por el lunes) presentamos la medida cautelar, seguramente mañana a primera hora (por hoy martes) tengamos los resultados, pero hace unos instantes tomé conocimiento de que el papá de Victoria y Antonela falleció», confirmó anoche la abogada de la familia, Emma Matorras, en diálogo con Código F, en una radio porteña.

Las hermanas Garay se encontraban camino a San Luis en compañía, además, del hijo de Antonela, un nene de 5 años. Habían salido ayer por la mañana y les faltaban casi dos días de viaje para llegar al encuentro con su papá. «Ellas están en viaje, están muy desbordadas, llevan más de 10 días sin descansar, sin dormir, con su papá a 3.200 kilómetros de distancia. Están muy afectadas», reveló la abogada.

«No podían seguir esperando porque el estado de salud del papá se iba deteriorando día a día, por eso decidieron aventurarse y más allá de que la resolución del juez –que finalmente fue favorable–, necesitaban llegar a acompañar a su papá», explicó.

Las hermanas se encontraban en la localidad santacruceña de San Julián cuando se enteraron de la trágica noticia. «Victoria está siendo trasladada en una ambulancia a un centro de salud para que la puedan contener», reveló Matorras, quien supone que la joven continuarán su viaje para encontrarse con su madre y «de alguna manera despedir a su papá».

Comentarios

Comentarios