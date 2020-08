Diputados aprobó los pliegos de las autoridades de Pampetrol Sapem

En la sesión de la Cámara de Diputados se aprobaron los pliegos de las autoridades de la empresa Pampetrol Sapem. Los legisladores trataron los pliegos de Héctor Fazzini como director suplente de la Sociedad Fiduciaria La Pampa SAPEM, y de Hugo Vezzoni como síndico suplente. Finalmente, se aprobó por mayoría del Frejupa, Propuesta Federal y Movimiento Productivo Pampeano, mientras que la Unión Cívica Radical se abstuvo y Comunidad Organizada votó negativamente.

Luego, se discutieron los cargos de la empresa Pampetrol SAPEM. Afirmativamente se votó por unanimidad los pliegos de Luis Alberto Campos como director titular; de María de los Ángeles Roveda como directora titular; de Juan Carlos García como síndico titular; de Julio Bargero como director titular y de Hugo Pérez como director titular; mientras que los pliegos de Martín Matzkin como síndico titular y de Héctor Pérez como director suplente se votaron afirmativamente por mayoría por los bloques del Frejupa, Propuesta Federal y Movimiento Productivo Pampeano, mientras que la Unión Cívica Radical determinó abstenerse al igual que el diputado Facundo Sola, y Comunidad Organizada votó negativamente.

FONSECA CONTRA TODOS

Marcos Cuelle adelantó que su bloque se iba a abstener de votar estos últimos dos pliegos, “porque entendemos que hay dos posiciones, aunque igualmente es necesario avanzar”.

Fonseca, por su parte, comenzó leyendo el prologó de un libro donde se señalaba la necesidad de erradicar un “vicio capital: la corrupción”, y, ante la abstención de la UCR, manifestó: “Torroba me dijo, hoy te lo hacen a vos y mañana nos lo pueden hacer a nosotros, entonces que ahora el bloque venga a decir que hay dudas me parece una incongruencia. Votaremos negativamente a Matzkin y a Pérez porque son los lugares que nos correspoden”, dijo.

A continuación, Francisco Torroba le respondió: “No voy a permitir que, porque no adherimos a un pensamiento único, seamos tildados de corruptos. Nuestro partido no es vertical, y la verdad no tenemos unanimidad, esto es lo que ha pasado. Esta decisión se tomó dentro del bloque. Lo hacemos desde la honestidad intelectual. Brindesi encabezaba la lista de Comunidad Organizada, por lo tanto él mismo tenía votos. Ahora una diputada nos tilda de esto, cuando ella misma era parte del bloque oficialista, como si hubiéramos aterrizados recién de un plato volador”.

Nuevamente tomó la palabra Fonseca: “Que no se preocupe Torroba porque yo no aludí a su abstención en términos de corrupción. Sí advierto que hay una corrupción institucional, porque la ciudadanía votó algo. Acá hay mala fe, no es que haya dudas”.

BECAS Y PERÍODOS

Desde Propuesta Federal, Martín Ardohain dijo que “por todo el respeto que me merece la diputada, por mujer de la política, y yo como militante que soy, no puedo permitir el derecho de ponernos en jueces y acusarnos que no tenemos votos, que no somos representantes, que somos corruptos”. “Ella habló de becas, y es una persona que lleva cuatro períodos acá. La diputada tiene prácticas que la Cámara debe rechazar. No podemos permitir que se dirija así a ésta Legislatura”, advirtió.

Asimismo, Fonseca dijo que “es lamentable que pase esto porque el PRO no se presentó solo sino que se constituyeron en una alianza, por eso nos corresponde a nosotros el cargo. Hay usurpación de cargo”, insistió.

Roberto Robledo se quejó de que se hagan acusaciones en forma generalizada porque de esa manera “la paz institucional que hay se pervierte”, y agregó que “cuando se dice que todos son corruptos se ponen a todos bajo sospecha”. “Deberíamos dejar de hablar con generalidades. Tenemos que hablar en forma concreta”, aconsejó.

«DEBATE CON LIBERTAD DE EXPRESIÓN»

Luego, Espartaco Marín manifestó: “Yo comprendo las posiciones, y es verdad que hay dos interpretaciones distintas. Nuestro gobierno entendió que había una interpretación. Pero ahora parece que también tenemos que interpretar las leyes, entonces ¿la justicia para qué está? En todo caso no le correspondería a esta Cámara la interpretación de la ley, porque acá estamos votando el pliego”, recordó el diputado.

Por último, Julio González dijo: “Este bloque acompaña la decisión de aprobar los pliegos como lo determinó el gobierno provincial. El debate ha tenido la total libertad de expresión”, opinó.

