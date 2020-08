Abortaron dos intentos de estafas telefónicas a vecinos de Castex

La policía tomó conocimiento –en las últimas horas- de dos intentos de estafas telefónicas a vecinos Eduardo Castex. Las tentativas fueron abortadas por los receptores, que recibieron mensajes de textos y comunicaciones vía WhatsApp. Los vecinos destacaron que no fueron sorprendidos merced a los consejos de prevención que se difundieron desde las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.

El común denominador de los dos intentos de estafas fue que los llamados provenían de teléfonos con prefijo 0351, de la provincia de Córdoba.

Los interlocutores indicaban a los vecinos castenses que habían ganado premios por tener líneas telefónicas sin deudas o que iban a cobrar el IFE o podían ser ganadores de un sorteo especial.

“Todo hace a un ardid delictivo que a pesar de que los damnificados en un primer momento creyeron estar ante un hecho real, con el pasar de los minutos advirtieron esta realidad actual de tener que brindar datos que hacen a sus cuentas bancarias y desistieron de la transacción”, relataron fuentes policiales

ADVERTENCIAS

Desde la comisaría departamental de Eduado Castex transmitieron a los vecinos castenses que no se dejen engañar ante llamados de números telefónicos desconocidos; sugirieron mantener la calma, no asustarse y preferentemente no atender esas comunicaciones.

Además, hicieron hincapié en no proporcionar datos personales, ni de familiares, ni de amigos, ni dirección, ni datos bancarios. “Además es importante tratar de identificar el número telefónico y dar aviso a la policía”, destacaron.

