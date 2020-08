Confirman que no se realizarán con «el formato tradicional» la Expo Castex y la Fiesta provincial del Agricultor en Arata

La pandemia provocó numerosas alteraciones a la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, donde “la única vacuna” actualmente continúa siendo el distanciamiento social y la correcta higienización. Esto derivó en la suspensión de los eventos sociales, culturales y deportivos que aglutinan una importante cantidad de personas. Y así el presidente del Club Estudiantil de Eduardo Castex, Jorge Martín, confirmó que la undécima edición de la Expo Castex no se realizará “en el formato que estamos acostumbrados”, y en estos momentos se proyecta “algún remate de hacienda en forma virtual”. En Arata, la Asociación Cooperadora del colegio Agropecuario también confirmó que está edición no habrá actividades presenciales, y se reemplazará por una programación virtual “con muchas novedades” durante todo el mes de setiembre.

El presidente de la entidad tricolor castense, Jorge Martín, destacó que la comisión directiva actualmente “está en permanente contacto por las plataformas digitales”, y la Expo Castex “está siempre está presente en todas las reuniones y charlas informales entre los dirigentes”. “Cada vez está más difícil y no podemos decidir la realización porque este momento no nos permite proyectar la contratación de artistas y hacer proyecciones, porque vistes lo que ocurrió con el brote que se produjo en Catriló donde varias localidades volvieron a Fase 1”, explicó.

El entrevistado explicó que ya finalizando el mes de agosto, se hace “muy complicado” poder organizar un evento planificado “para los primeros días de octubre” donde se moviliza una importante cantidad de gente y empresas. “Si bien no podremos realizar la Expo Castex como la veníamos realizando, sí estamos analizando organizar algún remate o feria virtual para que esta 11° edición para que no pase desapercibida”, dijo Martín.

-Martín, ¿esto significa que la Expo Castex 2011 está prácticamente descartada?

-Sí. Hoy prácticamente, sí. Hoy hablar de cualquier reunión de mucha gente, cualquier festival que se quiera organizar es muy difícil, hasta que no haya una vacuna en el mundo. Nadie va a permitir y nadie se va a arriesgar a concurrir a un evento donde haya una gran cantidad de público. Algunas personas asisten, como hemos visto en estos días en algunas concentraciones en Buenos Aires, cuando podes protestar de otra manera y desde otro sitio. Hoy en lo que respecta a nosotros, respetamos todo lo referido a la salud y no nos vamos a arriesgar si no están dadas las condiciones, porque las instituciones también tenemos una responsabilidad social dentro de la comunidad.

-Incluso las autoridades gubernamentales no autorizarían un evento de esta magnitud…

-Hoy no creo que se pueda autorizar un evento de estas características. Y otros años para esta época teníamos todo organizado, pero este año no pudimos preparar nada porque es muy compleja la situación.

-Esto repercute en la situación económica institucional, dado que la Expo Castex es el mayor ingreso anual que tiene el Club Estudiantil.

-Sí, pero no solamente genera ingresos importantes para el club. Pero, también genera mucho movimiento de dinero dentro de la localidad, porque viene gente de todos lados que genera un movimiento de dinero en los comercios de Eduardo Castex. Es un evento importante para el pueblo. Pero, hoy no tenemos hoteles habilitados, los locales gastronómicos están limitados en la concurrencia. No decimos que está suspendida, porque algo va a hacer. No haremos la Expo Castex tradicional, como estamos acostumbrados a realizar hasta ahora. Pero, haremos algo en forma virtual, algún remate de hacienda enmarcado en la Expo Castex, para que la 11° edición no pase desapercibida. Y después ya pensar en la 12° edición para que sea un evento con bombos y platillos.

FIESTA DEL AGRICULTOR

La presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Agropecuario de Arata, Marcela Heck, confirmó ayer que la XXII edición de la Fiesta provincial del Agricultor no se realizará en el forma tradicional, y en apostaron a una versión online durante todo el mes de setiembre donde se compartirán anécdotas, historias, fotografías y se presentará el himno del tradicional festejo aratense.

“Este es un año atípico y para respetar la tradición, porque esta es la edición 22 de la Fiesta provincial del Agricultor, programamos una edición virtual para seguir estando presentes y acompañando a los agricultores pampeanos”, explicó Heck.

La versión online se desarrollará bajo el lema “Agricultor y resistencia, una alianza infinita”. Heck explicó que los productores “siempre deben luchar contra las variables y adversidades de su actividad, y este año se suma la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial”.

La entrevistada anticipó que se proyecta un breve acto oficial para el martes 8 de setiembre, que se conmemora el Día del Agricultor, en el monumento emplazado en la localidad de Arata, respetando los protocolos sanitarios.

“Durante todo el mes habrá actividades con microrrelatos con personas del pueblo y participantes de las distintas ediciones, para lo cual invitamos a participar con videorelatos caseros, con textos, fotografías o grabaciones”, explicó Heck.

El músico Alex Freidig presentará una zamba del Agricultor, que se convertirá en un himno de la celebración; con el acompañamiento de la profesora de baile Lorena Gervasone realizando una interpretación artística.

