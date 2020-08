Fernández pidió más apoyo para Alberto: “El macrismo y sus medios están dispuestos a todo”, dijo

El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, fue entrevistado vía zoom por el director ejecutivo de la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Kirchner”, un organismo oficial dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que se ocupa de la formación de cuadros técnicos jóvenes para que aporten a la construcción de políticas de integración latinoamericanas. También participó de la entrevista Josefina Maharbiz (integrante del equipo de Casa Patria Grande).

El presidente de la legislatura pampeana fue el primero de los dirigentes políticos con responsabilidades de conducción institucional para ser entrevistado, y dejó una serie de conceptos políticos para que los jóvenes militantes que se inician en la política tengan en

cuenta en sus incipientes carreras.

Fernández inicialmente respondió sobre las políticas sanitarias implementadas por el gobierno provincial y destacó el éxito logrado por la estrategia implementada por el gobernador Sergio Ziliotto y su ministro de Salud, Mario Kohan, durante la pandemia de la Covid 19.

“Las medidas adoptadas se adecuaron a las necesidades del momento dentro de la provincia”, dijo. Y explicó que La Pampa nunca estuvo en riesgo extremo por el virus y que solo tuvo un pico cuando “unos pocos irresponsables” rompieron la cuarentena en Catriló y produjeron “una disparada de los contagios” que fueron controlados “en muy poco tiempo”.

“Hoy La Pampa esté en fase 4 ½ con el funcionamiento del 80 % de la actividad económica, reuniones familiares controladas, circulación dentro de la provincia y los fines de semana restaurantes y parrillas abiertos con protocolos estrictos”, resaltó.

RELACIÓN CON EL ESTADO NACIONAL

Fernández expresó que actualmente son “excelentes” las relaciones con el gobierno nacional. Recordó la visita a La Pampa y su promesa de gobernar con los 24 gobernadores, promesa que está cumpliendo. “Tuvimos la suerte de que viniera Alberto Fernández, y una alegría inmensa. A mí me tocó acompañar a Carlos Verna también, con Macri presidente. Macri, por ejemplo, prometió jardines de infantes y no cumplió, no otorgó ni una sola vivienda social, vino una sola vez a la provincia y ni siquiera visitó al gobernador”, recordó.

“Realmente fue muy discriminada La Pampa; desde el primer minuto tuvimos que reparar y reacondicionar las rutas nacionales inundadas, hacer alteos con recursos provinciales que nunca fueron recuperados. Macri quedará como el peor presidente de la historia moderna argentina, y el más peligroso. Es el mejor empleado de las corporaciones. Yo entiendo que hay ciudadanos que tienen una ideología diferente a la nuestra y eso es respetable; pero hay otro sector que se mueve irracionalmente y pareciera que solo quiere el caos para el país”, agregó.

DECLARACIONES GOLPISTAS

El vicegobernador pampeano recurrió al pasado para recordar que ese sector minoritario siempre acompañó los golpes militares y que hoy ya no pueden golpear los cuarteles para sacar a un gobierno legítimo electo por el pueblo, pero tienen a las corporaciones económicas con sus multimedios de comunicación que operan fuertemente en contra de este gobierno popular.

Una muestra son las marchas anti cuarentenas fogoneadas desde Europa por Macri mientras descansa en la costa azul, el ex presidente utiliza el viejo eslogan de “animémonos y vayan”.

Esas marchas y las declaraciones de anarquía y golpe de estado son tendenciosas, golpistas y generan preocupación en la sociedad. Es lamentable que un ex presidente constitucional como Eduardo Duhalde amenace con un golpe de estado sabiendo lo que pasó en esas épocas, dijo Fernández.

“OPOSICIÓN RESPONSABLE”

En la entrevista vía Zoom con los funcionarios nacionales de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Mariano Fernández expresó que “sin embargo, me permito hacer una autocrítica, y decir que el Partido Justicialista a nivel nacional debe apoyar sin titubeo las medidas que están tomando Alberto y Cristina».

“Esto es una humilde opinión visto como militante del justicialismo. He notado, como militante, que el PJ nacional no ha estado presente como a mí me hubiera gustado, defendiendo la democracia y defendiendo a un presidente y vicepresidenta que quieren lo mejor, mientras que del otro lado se está operando para debilitar la democracia por parte de un grupo que, no obstante, no hay que subestimar”, destacó.

“Coincido que hay una derecha envalentonada. Es que hace falta más apoyo al presidente, más voceros que defiendan las decisiones del gobierno. Si a Alberto le va mal, nos va a ir mal a todos, y hay que seguir apoyando al Frente de Todos. Estamos en un momento donde sectores del macrismo y de los medios están dispuestos a todo. Se sienten con chances de ganar. No perdamos de vista que sacaron el 41 por ciento después del desastre que dejaron. Por eso, hay que apoyarlo a Alberto, porque si cae Alberto, caemos todos”, recordó.

Más adelante analizó que si la gestión de Alberto y Cristina culmina exitosamente en este contexto de pandemia mundial y se logra un acuerdo sustentable con todos los acreedores de la deuda enorme que dejó Macri; la oposición deberá aceptar la nueva normalidad política que la sociedad siga eligiendo a representantes del peronismo para sacar al país de las crisis que ellos dejan. “La Argentina necesita una oposición responsable y seria”, resaltó.

Comentarios

Comentarios