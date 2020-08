Día de la Policía: Bazan destacó “el compromiso y esfuerzo” del personal de Castex y subordinadas

“Actualmente la policía se encuentra abocada a distintas tareas relacionadas con la pandemia de la Covid 19 que provocó algunos cambios, pero no desatendemos las obligaciones propias de la tarea referida a nuestro oficio”, destacó el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex. El entrevistado explicó que en los últimos meses hubo “un incremento notable en las actuaciones por las causas judiciales por infracciones a los artículos 205 y 239 del CPA por las reuniones sociales no permitidas, y también en las causas contravencionales por la no utilización de tapabocas y por no respetar márgenes de horarios”.

Hoy se conmemora el Día de la Policía de La Pampa, dado que se cumplen 134 años desde el inicio del servicio de Seguridad en el territorio nacional, para luego ser considerada –desde 1954- como policía de la provincia de La Pampa.

El comisario David Bazan explicó que actualmente en los controles de ingresos a las localidades, se trabaja coordinadamente con los municipios de Eduardo Castex, Conhelo, Rucanelo y Monte Nievas. “Y es sumamente importante el trabajo que se realiza en el Puesto Caminero sobre la Ruta Nacional 35, donde auxiliamos permanentemente con personal de esta comisaría y recibimos colaboración de distintas subordinadas”, destacó.

HECHOS DELICTIVOS

“Desde el año pasado han ocurrido hechos delictivos –de distinta índole- en la zona urbana y rural, donde se trató de dar una respuesta no solo al damnificado, sino en colaboración con el Ministerio Público Fiscal se trató de sumar la mayor cantidad de indicios que permitan la acusación y prosperen las condenas”, dijo el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex.

En las intervenciones por comercialización de estupefacientes actualmente se realizaron más de 30 procedimientos, donde se secuestraron estupefacientes con resultados muy satisfactorios “con mucho compromiso del grupo de trabajo”.

“Se realizó un cambio en la mecánica de trabajo en varios ordenes, con resultados a la vista, más allá que nos falta mejorar”, admitió Bazan.

COMPROMISO Y ESFUERZO

El comisario Bazan destacó “el compromiso del personal de oficiales, de los turnos de servicio de calle, del Puesto Caminero, de Conhelo, Rucanelo y Monte Nievas”. “La gran mayoría del personal reside en Santa Rosa o localidades vecinas, y se esfuerzan por prestar el mejor servicio posible”, explicó.

“El personal convocado que cumple un destacado trabajo y ayuda en la comisaría departamental, y también los empleados 643 que se desempeña en Eduardo Castex y las subordinadas”, detalló.

“La grandeza no está en el uniforme, sino en el trato de brindas”, concluyó Bazan.

Comentarios

Comentarios