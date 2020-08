Director del Hospital de Castex: «Tenemos que tener más empatía con el sufrimiento ajeno»

El director del Hospital «Pablo F. Lacoste» de Eduardo Castex, Gustavo López, reveló estos casos de castenses encapsulados para despedir familiares en medio de la pandemia, y en el posteo criticó fuertemente a los integrantes del COE cordobés que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse para que la pueda despedir antes de su fallecimiento.

El profesional es oriundo de Córdoba, pero sostiene que «los humanos diariamente nos portamos muy mal». Criticó que el COE de Córdoba no respetó los derechos que establece la OMS para un enfermo terminal. «Las personas tenemos que tratarnos con más humanidad y tener más empatía con el sufrimiento ajeno», dijo López.

«Este COE de Córdoba es una deshonra para los cordobeses y no me representan, porque no entra en mí que alguien pueda pensar de mí lo que yo pienso, como ciudadano y profesional, de ellos. Esto seguramente no hubiera ocurrido en La Pampa», aseguró el profesional médico a esta corresponsalía.

El entrevistado se refirió a la castense de Julieta Dapelo, que efectivamente pudo despedir a su abuelo. «Estaba cumpliendo el aislamiento y le quedaban varios días para finalizar. Hacía aproximadamente un año que no veía a su abuelo y pidió visitarlo porque estaba agonizante. Averiguamos el estado del adulto mayor. Consulté con mis superiores. Y actuamos con profesionalismo y humanidad para garantizar que no se pusiera en riesgo a la población», señaló.

«Tuvimos la voluntad y empatía que no existió en el COE de Córdoba con el caso de Solange Musse», destacó el entrevistado. «Acá respetamos los derechos en ambos más allá de la situación epidemiológica», concluyó el médico.

Comentarios

Comentarios