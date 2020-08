La Liga española dice que Messi tiene que pagar 700 millones de euros para dejar Barcelona

A partir de las especulaciones surgidas sobre el futuro de Lionel Messi y la obligación de pagar o no la cláusula de rescisión de 700 millones de euros para marcharse a otro equipo, la Liga española emitió un comunicado en el que se pronunció en favor del Barcelona, ya que aseguró que no habilitará ninguna transferencia si el jugador no deposita el dinero que establece la cláusula.

En un comunicado que emitió este domingo, La Liga, la entidad que regula el certamen español, se encargó de «aclarar» la situación de Messi, ya que luego de analizar su contrato con Barcelona advirtió que el astro sólo podrá marcharse del club mediante el pago de la cláusula de rescisión.

La entidad que preside Javier Tebas consideró oportuno «aclarar las diferentes interpretaciones relacionadas con las situación contractual» de la máxima estrella de Barcelona y alertó que no habilitará el trámite de transferencia si no se abona la cláusula de rescisión.

«En relación con las diferentes interpretaciones (algunas de ellas contradictorias entre sí) publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual del jugador Lionel Andrés Messi con el FC Barcelona», fue el inicio del sorpresivo comunicado de La Liga.

Y fija su postura en dos puntos claves: «El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una ‘cláusula de rescisión’ aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales».

Y agrega: «En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, La Liga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula». Esto quiere decir que LaLiga no realizará el trámite de una futura transferencia si no se abona los 700 millones de euros que activan la cláusula de salida.

Ante esa situación, Messi tiene dos alternativas. La primera es acudir a la FIFA o al Tribunal Arbitral del Deportes (TAS), instancias superiores a LaLiga, si legalmente sus abogados consideran que puede marcharse sin abonar nada por una cláusula que figura en su vínculo contractual con el club. Y la otra es negociar una venta con el Barcelona, que acepte recibir un monto menor a los 700 millones para evitar un conflicto con su jugador estrella. En ese sentido, el club catalán sabe que el año próximo ya no tendrá ningún argumento para retener al astro, que se irá sin dejar ni un peso.

Más allá del conflicto legal, el astro argentino no se presentó la mañana del domingo a hacerse las pruebas médicas y el test de coronavirus previo al inicio de la temporada.

