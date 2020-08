Messi no acudió al primer entrenamiento de Koeman y se reafirmó en su estrategia de salida

El astro argentino Lionel Messi no concurrió este lunes al primer entrenamiento del Barcelona bajo las órdenes del flamante DT neerlandés Ronald Koeman, con lo que reafirmó su estrategia de salida del club, pese a que se arriesga a una sanción y a que su posición puede perjudicar las negociaciones.

Con su ausencia, el capitán argentino se muestra fuera del Barcelona y pretende presionar a los directivos del club para que se sienten a negociar, pero éstos se mantiene firmes en su posición de no dejarlo salir gratis y tampoco venderlo, reclamando el pago de la cláusula imposible de 700 millones de euros condicionada a su contrato.

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, espera reunirse en los próximos días, probablemente el miércoles, con Jorge Messi, padre y representante del «10», en la ciudad condal, pero desde la entidad remarcan en que lo hará solo para hablar de una «renovación» de su contrato actual, vigente hasta junio de 2021, y no de su transferencia.

Las posiciones de ambas partes se mantienen firmes y encaminan el conflicto de salida del mejor goleador de la historia culé hacia un litigio legal de consecuencias tanto impredecibles como dolorosas, mientras en el Reino Unido, algunos medios hablan de las dificultades para que llegue el Manchester City de Pep Guardiola y otros ya se preparan para darle la bienvenida.

No obstante, todavía se espera que se produzca un giro en el guión y el «10» abandone el Camp Nou de una forma más pacífica, haciendo honor a los 20 años de relación y a uno de los «matrimonios» más exitosos de la historia del fútbol.

Aunque Messi no se presentó en la víspera a las pruebas médicas y test PCR junto al resto de jugadores del plantel, y tampoco acudió esta tarde a la primera sesión de entrenamiento programada a las 17.30 horas (12.30 de Argentina), el club «todavía» no tomará medidas disciplinarias en su contra, según el diario deportivo catalán Sport.

La prensa deportiva española destaca que, de acuerdo con el convenio la Liga-AFE, el capitán azulgrana incurrió en una falta grave, y que de mantener su negativa a acudir a las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, podría ser suspendido de empleo y sueldo.

Entre las sanciones previstas se estipula un descuento de entre 11 y 30 días del sueldo o imponerle una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual, de acuerdo con el diario Marca.

De la práctica de la era post Messi tampoco participó el mediocampista croata Iván Rakitic, en su caso con permiso del club debido a que tramita su regreso al Sevilla, ni los dos convocados del plantel para el seleccionado español: el volante Sergio Busquets y el joven delantero Ansu Fati.

Tampoco estuvo presente Umtiti, uno de los descartados por Koeman, quien regresó recientemente a Barcelona desde el extranjero y está haciendo cuarentena.

En cambio, sí participaron del entrenamiento individualizado- que se realizó siguiendo el protocolo Covid- el delantero uruguayo Luis Suarez y el chileno Arturo Vidal, pese a que no formarán parte del proyecto del DT holandés. El chileno están en la mira del Inter de Milán, según informaciones que llegan desde Italia.

Por su parte, Suárez, íntimo amigo del astro argentino, quien sigue adelante con la disciplina del equipo, no negociará con otro club hasta llegar a un acuerdo para rescindir su contrato de forma amistosa, después de haber manifestado que se quería quedar.

En cambio, Messi sigue empujando hacia la puerta de salida del Camp Nou.

Los abogados del capitán de la selección argentina entienden que Messi no debía iniciar la pretemporada ya que actualmente no tiene contrato con el Barcelona, tras manifestar el martes pasado por medio de un burofax que se adhería a la cláusula de libertad que le permitía abandonar la entidad a final de temporada.

Por el contrario, la cúpula directiva del Barcelona considera que Messi tiene un contrato vigente hasta junio de 2021, una posición que fue respaldada el domingo por las autoridades de la Liga española con un sorpresivo comunicado en el que, incluso, amenaza al mejor jugador del mundo con que no le habilitarán el transfer a otro club.

Sin embargo, una cláusula del contrato de Messi que fue revelada por Onda Cero Radio de España podría ser la clave para darle la derecha al argentino, en la medida que reza: «está indemnización (de 700 millones de euros) no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/2020”.

El vínculo firmado por Messi y Barcelona en 2017 se hizo con el formato de tres temporadas más una y para la última entraría en vigor esa cláusula que permitiría al argentino salir del club sin compensación económica.

Por otra parte, la posición de Barcelona y LaLiga, de eventualmente negarle el pase, va en contra de la jurisprudencia de la FIFA, que prioriza los intereses del futbolista en tanto trabajador, con lo que Messi podría recibir un transfer del organismo internacional, aunque el club de destino se arriesgaría a un pleito legal multimillonario con el club catalán.

La batalla entre Messi y el Barcelona mantiene en vilo al fútbol mundial y a los posibles clubes de destino del mejor jugador del mundo, el Manchester City, al Inter de Milan y al Paris Saint Germain (PSG), expectantes para iniciar una puja.

Comentarios

Comentarios