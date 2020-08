Septiembre en Netflix: qué series, películas y documentales se estrenan

Netflix dio a conocer los estrenos del mes de septiembre, con prometedores títulos en su catálogo. La película “Enola Holmes”, protagonizada por Millie Bobby Brown, encabeza la lista y mantiene expectantes a sus fans, hasta la llegada de la ansiada temporada 4 de “Stranger Things”. La docuserie “Elecciones, en pocas palabras”, que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de Estados Unidos, es otra de las fuertes apuestas.

Series

-Ratched (18/9/2020)

-Lejos (4/9/2020)

-Las crónicas del taco: Volumen 2 (15/09/2020)

-Símbolos: Temporada 2 (16/9/2020)

-Criminal: Reino Unido – Temporada 2 (16/9/2020)

-Sneakerheads (25/9/2020)

-The Gift: Temporada 2 (10/9/2020)

-Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

-Casi una duquesa (11/9/2020)

-Close Enough (14/9/2020)

-Elecciones, en pocas palabras (28/9/2020)

-Country-Ish (25/9/2020)

-Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020)

-Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9/2020)

-Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 (1/9/2020)

-Keeping Up with the Kardashians: Temporada 4 (1/9/2020)

-100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020)

-Top Chef – Temporada 4: Chicago (1/9/2020)

Películas

-El diablo a todas horas (16/9/2020)

-Enola Holmes (23/9/2020)

-Corazón loco (9/9/2020)

-Se busca papá (11/9/2020)

-El practicante (16/9/2020)

-Freaks: Eres de los nuestros (2/9/2020)

-Pienso en el final (4/9/2020)

-Amor garantizado (3/9/2020)

-Guapis(9/9/2020)

-Un partido decisivo (1/9/2020)

-La niñera: Reina Letal (10/9/2020)

-Parásitos (1/9/2020)

-The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

-Lady Bird (22/9/2020)

-Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

-Django sin cadenas (1/9/2020)

-Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados (4/9/2020)

-Escuela de Rock (1/9/2020)

-Chicas pesadas (1/9/2020)

-Belleza americana (1/9/2020)

-Gladiator: El desafío comienza (1/9/2020)

-El sorprendente Hombre Araña (30/9/2020)

-Han llegado (1/9/2020)

-Tornado (4/9/2020)

-Orgullo y prejuicio (4/9/2020)

-Documentales y especiales

-El dilema de las redes sociales (9/9/2020)

-La Línea: La sombra del narco (9/9/2020)

-The Chef Show: Temporada 2 (24/9/2020)

-Challenger: El vuelo final (16/9/2020)

-GIMS (Próximamente)

-Chef’s Table: BBQ (2/9/2020)

-Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto (25/9/2020)

-El caso Watts: El padre homicida (30/9/2020)

-Criogenización: Vivir dos veces (15/9/2020)

-Felipe Esparza: Malas decisiones (1/9/2020)

-Afonso Padilha: Alma de pobre (3/9/2020)

-Michael McIntyre: Showman (15/9/2020)

-Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (29/9/2020)

-Escándalos millonarios: India (2/9/2020)

-Una canción de amor para Latasha (21/9/2020)

-El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9/2020)

-Justin Bieber: Never Say Never (15/9/2020)

Niños y familia

-Jurassic World: Campamento Cretácico (18/9/2020)

-Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (1/9/2020)

-Mascotas unidas (11/9/2020)

-Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (22/9/2020)

-Mighty Express: Aventuras sobre rieles (22/9/2020)

-Julie and the Phantoms (10/9/2020)

-StarBeam: Temporada 2 (8/9/2020)

-Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación (4/9/2020)

-Thomas y sus amigos: Temporada 24 (1/9/2020)

-Exploradores espaciales: Temporada 1 (1/9/2020)

-La gran aventura LEGO (12/9/2020)

-Emoji: La película (1/9/2020)

-El príncipe de Egipto (4/9/2020)

-Pollitos en fuga (4/9/2020)

-El expreso polar (1/9/2020)

Anime

-Memorias de Idhún (10/9/2020)

-Dragon’s Dogma (17/9/2020)

-The Promised Neverland: Temporada 1 (1/9/2020)

-Beyblade Burst Turbo: Temporada 1 (1/9/2020)

