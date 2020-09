Revés judicial para la comuna de Castex: “Espero que no tengan problemas para reincorporarme”, dijo Ardenghi

El delegado gremial de la Planta de Reciclado, José María Ardenghi, ayer relató que tuvo que recurrir a la Justicia porque así se lo indicó la intendenta Mónica Curutchet. “Ahora me notificaron que la Justicia determinó que debo ser reincorporado”, dijo con cierta alegría, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. “Espero que ahora no tenga ningún inconveniente en reincorporarme en mi puesto laboral», destacó. Y explicó: “en mi caso –el fallo salió más rápidamente porque- era delegado gremial, pero esto también puede beneficiar al resto de los compañeros”.

El juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, Enrique Luis Fazzini, hizo lugar al recurso de amparo presentado por un trabajador despedido de la Planta de Reciclado de Eduardo Casex, y dispuso en la medida cautelar que sea reincorporado inmediatamente en su puesto laboral. El fallo judicial reconoce que el trabajador José María Ardenghi contaba con “garantía sindical o tutela sindical” al momento de ser despedido por las autoridades municipales.

El entrevistado recordó las penurias atravesadas desde que fue cesanteado por las autoridades municipales. “Este tema para mí es inopinable, porque acá se habló mucho del tema, pero dejo a nueve familias sin trabajo en plena pandemia”, dijo en Radio DON 101.5 Mhz.

“Personalmente –continuó relatando- concurrí a hablar con la intendenta porque tengo una nena con problemas de salud y le pedí disculpas si me había equivocado, pero me dijo que hubiera pensado antes las consecuencias. Esto que sufrimos las nueve familias, lamentablemente fue todo político”, aseguró.

“COMÍA DE NOCHE Y A VECES”

“Estos meses que estuve sin trabajo no sabes lo que la pilotee, porque busque trabajo en todo el pueblo, pero no hay trabajo en ningún lado. Fueron meses fatales en lo económico, porque no alcanza la plata para llegar a fin de mes. Tuve mi señora que fue de fierro que me supo aguantar, porque esto te afecta psicológicamente. Ellos estas cosas no las ven porque comen todos los días al mediodía y a la noche, pero yo comía de noche y a veces no comía”, reveló Ardenghi.

“Te quieren arreglar con un subsidio y yo quiero tener un laburo estable y nosotros solamente queríamos un acta firmada para que nos asegure que íbamos a ser parte del proyecto que hicieron para la Planta de Reciclado”, cerró.

