Un camionero mendocino con un pre infarto no fue atendido por los médicos en San Luis

Un camionero mendocino que viajaba hacia Buenos Aires fue víctima de la falta de sentido común y de la rigidez de los protocolos al sufrir un pre infarto y no poder recibir atención médica inmediata.

Martín Samia, de 43 años, comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho. A la altura de San Luis no resistió más, frenó, abrió la puerta de su camión y cayó sobre el asfalto.

Compañeros de ruta que vieron lo sucedido trataron de asistirlo y llamaron a una ambulancia que llegó una hora y media después.

Primero fue trasladado hasta San Luis, allí no lo quisieron atender, por lo que fue trasladado hasta la localidad de Desaguadero en Mendoza, donde la Policía tampoco lo quería dejar pasar hasta que llegó la llamada del jefe de la Fuerza.

El hombre fue trasladado hasta Guaymallén, al Hospital de los Camioneros, en donde tampoco lo quisieron atender.

Sergio Olivencia, propietario de la empresa para la que trabaja el camionero expresó: “Tuvimos que llegar a una situación como esta para que el país se entere lo que los conductores de camiones padecemos”.

“Lo llevaron a San Luis, el médico que lo recibe dice que es un pre infarto, dicen que manifiesta falta de aire, dolor en el pecho y ahogo. Nos mandan a Mendoza y lo llevamos a un nosocomio de la zona de Guaymallén donde no lo atendían por cuestiones de protocolos. Es una falta de humanidad”, reclamó en Cadena 3.

Al trascender el tema en los medios el director del Hospital Santa Isabel de Hungría de los camioneros se comunicó con la esposa del hombre para decirle que lo lleven, que ahora tienen una cama, por lo que finalmente el señor está internado, tras sufrir un pre infarto.

«Fue patético, una desidia total. A las 10 de la noche le dijeron que vaya, le hicieron los estudios y gracias a Dios se encuentra bien», agregó Olivencia.

ESTAMOS CANSADOS

Al respecto, Pablo Trapani, presidente de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Carga, dijo que el problema es que las provincias no tienen un protocolo unificado para que ellos puedan trabajar.

«Estamos cansados de tener que pedir que se pongan de acuerdo entre las provincias y que tengan un sólo protocolo y sentido común», protestó.

«Venimos trabajando desde hace 165 días y si son pocos los contagiados camioneros es porque hacemos las cosas más o menos bien», planteó.

En este marco dijo que la situación se torna cada vez peor, porque a medida que se contagia más gente en las localidades más se les complica a ellos transitar.

«Cada vez son menos los que quieren trabajar. Los dueños no quieren transportar, entre los problemas de circulación y los lugares donde paran los camiones para que los choferes no bajen los números no sirven. Es todo pérdida», advirtió.

