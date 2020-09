La experiencia de “las Rivero” en la UNLPam: Juró por Zoom desde Castex y la entrevistó la hermana

En la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se realizaron ayer los actos de colación de grado y posgrado de 179 estudiantes de las distintas facultades, de forma virtual a través de la plataforma Zoom. La jornada estuvo enmarcada en la conmemoración de del 62 aniversario de la alta casa de estudios pampeana. Una de las egresadas, Irina Noé Rivero, hizo el juramento desde su casa en Eduardo Castex.

La colación constó de cuatro actos. Irina entró en el turno de las 10 horas para los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La estudiante se graduó de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y fue unas de las últimas que realizó su juramento.

En esta oportunidad, Camila Rivero, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas sede Santa Rosa, le realizó una breve entrevista a su hermana Irina para que nos contara cómo vivió la experiencia de la colación virtual y ser graduada en plena pandemia.

-Ayer fue tu acto de colación a través de la plataforma Zoom, ¿Cómo viviste las horas previas?

Las horas previas a ese momento tan esperado fueron de mucho nerviosismo, emoción, taquicardia. Antes de que comenzara el acto, no me andaba la computadora y me enojé, el internet no me estaba ayudando mucho en ese momento y encima no sabía cómo usar el Zoom. En fin, muchos sentimientos encontrados tenía porque iban a ser las 10 y no me podía conectar, hasta que lo pude resolver. Pero si, es mucha emoción la que viví, fue como “¡Ay, dios por fín!”. Si hubiera sido presencial no sé cómo hubiera estado.

-¿Te gustó esta nueva modalidad de acto? ¿Cumplió con tus expectativas?

No sé si gustar, fue tranquilo y eso lo hizo distinto. Hubiera sido bueno subir al escenario y estar ahí como debería ser. Pero pensando en el contexto en el que nos encontramos, fue una solución gigante. La tecnología nos ayuda mucho y sé que hubo gente que pudo estar presente en el acto por este medio, que a comparación del presencial, no hubieran podido ir. Y si cumplió con mis expectativas, lo que más quería era mi título, no me importaba cómo fueran las formas, solo quería eso.

-¿Qué aspectos positivos destacas del acto virtual a comparación del acto presencial?

Como dije antes, pudo estar gente que no hubiera estado presencialmente. Otro aspecto, es que no pasas por el nerviosismo tampoco de subir al escenario en el que te están todos mirando; no tener que andar comprando ropa, porque para este tipo de eventos tenes que vestirte formalmente, lo que no es de mi comodidad. Además, el acto presencial es re largo y tenes que estar mucho tiempo para que te entreguen el diploma. Esto fue cortito y rápido.

-En tu juramento te comprometiste a servir a la sociedad y a sus instituciones ¿Qué te gustaría desarrollar en tu profesión para cumplir este objetivo?

Si, tiene que ver con la misma mentalidad con la que entré en la carrera “Salvar al mundo, amor y paz”. Creo que todos los que comenzamos a estudiar la ingeniería pensamos siempre en eso, poder hacer las cosas mejores, proponer ideas innovadoras que ayuden a la sociedad y a la naturaleza. Pero me gustaría poder llegar a hacer algo en lo que me puedan conocer y que decir “Esto lo hizo Irina Rivero” ese sería mi mayor objetivo. Sé que para lograr esa meta, tengo que ponerme las pilas y activar con ideas innovadoras o poner en práctica las que ya existen; proponer actividades con el objetivo de poder cambiar la mentalidad de las personas en muchos aspectos, como el consumismo. Hay tantas cosas para cambiar, que me gustaría formar parte del cambio en la sociedad. Lo importante es poder seguir especializándome, como ahora que estoy realizando la Tecnicatura superior en Higiene y Seguridad del trabajo; siempre pensándolo desde cuidar a las personas desde su lugar de trabajo y cuidar el medio ambiente en donde el ser humano habita. Me avoco por ese lado, siempre buscando la justicia de cómo es y debería ser. Por eso es que me comprometí y elegí ese juramento, a servir y ayudar a la sociedad y a sus instituciones.

-Desde lo personal, he visto como luchaste todos estos años para lograr cumplir con este sueño de ser Ingeniera, ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que se sienten desanimadas o desencontradas en el trayecto universitario?

Primero que piensen ¿Por qué se metieron en la carrera? Porque si vos te metiste a estudiar a algo que te mandaron tus viejos, o algo en lo que te pensaste que era más fácil, ahí hay que replantearse primero qué es lo que quiere cada uno. Después aquellos que saben por qué se metieron en la carrera y se les complica o les cuesta, que no bajen los brazos. Hay que pelearla, demostrar que uno es más fuerte que la carrera. Hay que buscar ayuda, tener en cuenta a los profesores, no hay que tenerles miedo, al contrario, hay que preguntarles y meterse. Algo que a mí me ayudó mucho es siempre tener en cuenta a los compañeros, o tener tu grupo de amigos que te pueda acompañar. Yo llegué a mi objetivo porque estuvieron mis amigas conmigo, me exigieron y me ayudaron a pelearla. Mis viejos siempre me acompañaron, el apoyo de la familia es muy necesario. Para los chicos que están justo cursando, y están con la pandemia de por medio, les aconsejo que miren el lado positivo de que pudieron seguir cursando de algún modo y no perdieron el año, que es lo más importante. Sé que hay estudiantes que se les complica con el internet o de no contar con un dispositivo para poder conectarse, pero las instituciones educativas han acompañado con estas problemáticas. En el caso de la UNLPam, sé que estuvieron presentes para los estudiantes con la entrega de dispositivos para poder conectarse. La clave está en rebuscárselas y pedir ayuda, pensar que si vos elegiste estudiar, luchar por ese sueño, sea en el contexto que sea, hay que seguir adelante.

Comentarios

Comentarios