Steinbauer cruzó a Curutchet: “En 2011, después que perdieron las elecciones, nombraron a 45 personas”, recordó

El vicepresidente de Aguas del Colorado Sapem, Marcelo Steinbauer, salió al cruce de las declaraciones de la intendenta Mónica Curutchet y consideró «desatinado» argumentar que la gestión saliente del PJ le provocó «un ahogo financiero» con la designación de trabajadores en la planta permanente de la comuna de Eduardo Castex.

«En el 2011, Julio González recibió el municipio (del jefe comunal saliente y actual viceintendente Juan Chiquilitto) con 45 nuevas plantas permanentes que fueron nombradas en noviembre de 2011, después que habían pasado las elecciones. El Parque Automotor estaba destruido y teníamos todos los bienes embargados por un juicio millonario desencadenado por las inundaciones, donde esas gestiones no peronistas no lo pudieron solucionar durante su gobierno y nosotros destrabamos en los primeros cuatro meses de gestión», refutó Steinbauer.

La intendente Mónica Curutchet provocó el enojo de sectores del PJ porque en el último conflicto laboral con los recolectores de residuos domiciliarios, emitió un comunicado de prensa donde responsabilizó a la gestión del PJ, encabezada por Darío Balsa, que antes del 10 de diciembre «completó el total de vacantes para plantas permanentes y contratos» y provocó «una situación financiera de ahogo» en la comuna local.

Además sostuvo a modo de crítica a los antecesores peronistas, que la gestión de Cambiemos pretende «mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que durante muchos años no fueron escuchados, pero eso no significara dejar de atender las necesidades de todos los vecinos que también hace tiempo han sido postergados en su atención».

«Acá no hay que desviar la atención de lo realmente importante, porque en un momento tan difícil para toda la sociedad mundial, el municipio de manera totalmente insensible dejó a muchas familias en la calle por sucesivos conflictos laborales», criticó el ex concejal y ex candidato a intendente del PJ castense en las últimas elecciones.

CONSENSOS

El actual funcionario de Aguas del Colorado Sapem aseguró que en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de Coronavirus, requieren que los dirigentes políticos «nos pongamos a trabajar para buscar pequeños consensos y dejar de lado la crítica».

«La crítica sobre lo que te dejó el gobierno anterior, me parece que aumenta la grieta que está muy fogoneada por algunos sectores», planteó Steinbauer.

«Esta terminología de la herencia recibida y las críticas a las anteriores gestiones no te llevan a nada, y fue una estrategia del macrismo para intentar ocultar su incapacidad para gobernar y administrar porque es más fácil criticar que ponerte a trabajar y gestionar para cumplir con la propuesta electoral», chicaneó Steinbauer.

«Cuando te eligen para gobernar, la gente no quiere una crítica constante de lo que pasó, sino que pretenden soluciones a los problemas que dijiste que ibas a solucionar. Este no es un momento para profundizar las grietas», agregó.

-Steinabuer, ¿indudablemente lo sorprendió el comunicado de prensa con críticas hacia el PJ que emitió -la semana pasada- la Municipalidad de Eduardo Castex?

-Me llamó la atención que a esta altura sigan criticando la gestión anterior. Personalmente, no lo hubiera hecho ni en pandemia, ni en otra circunstancia. La gente te elige para gobernar, no para criticar. Fueron declaraciones desatinadas porque Curutchet era concejala y sabía que esas personas ingresaron a planta permanente porque legalmente estaban autorizados porque estaban disponibles las vacantes.

