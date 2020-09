Para el presidente de la UIA el dólar a $ 130 “es carísimo”

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, afirmó que la brecha cambiaria entre el dólar oficial, el paralelo y el contado con liquidación es “enorme”, y dijo que el precio del dólar a $130 es “carísimo”. Se lamentó que la sociedad argentina use pesos para las transacciones y dólares para ahorrar, y sentenció que la Argentina tiene una economía bimonetaria.

“Hoy tenemos una brecha entre el comercial, el paralelo y el contado con liquidación que es enorme. $130 es un dólar carísimo, posiblemente se quiera tener un dólar más bajo, pero eso se equilibra de manera estructural porque no es una cuestión de un día para el otro”, afirmó Acevedo, en declaraciones al programa radial No Pasa Nada, por FM Concepto.

El líder de la UIA afirmó que “esto se arregla cuando la gente empieza a tener confianza en los precios, y la billetera tiene pesos y no dólares”, y sostuvo que “desde un operario hasta un empresario piensa en ahorrar en dólares”.

“El problema en la Argentina es que nosotros al peso lo usamos solamente para las transacciones, no para el ahorro. Entonces tenemos una economía bimonetaria, nos guste o no. Por eso la gente, desde un operario hasta un empresario, piensa en ahorrar en dólares. Uno puede buscar los justificativos porque hemos tenido infinidad de crisis, desde el plan Bonex hasta el 2001, y ese tipo de cosas hace que el ahorro se haga en otra moneda que no sea la nacional”, enfatizó.

Acevedo también alertó que el fuerte atesoramiento de la divisa norteamericana de los últimos meses responde a que “cuando la gente tiene expectativa de que haya devaluación, empieza a comprar dólares y hace este tipo de rulos y cosas que hacen subir” el precio. El empresario dijo que “debería haber un equilibrio entre la inflación, la tasa de interés y el dólar. Deberían estar una atada a la otra”.

También diferenció a “las llamadas medidas coyunturales, que se refieren más a la crisis y la pandemia de ahora”, de las “medidas más estructurales”. Sostuvo que se debería trabajar más con la inflación, para desterrar la “mentalidad más financiera que productiva, que no se ha podido atacar como es debido y es un mal que viene de muchísimos años”.

Acevedo dijo que afirmó que “hoy la mayoría de la industria está funcionando”, aunque aclaró que “no quiere decir que estén funcionando a pleno” e incluso alertó que existen “costos mayores porque se están cumpliendo todos protocolos”.

El presidente de la UIA proyectó una “recuperación larga” y se lamentó de que existan empresas que “se van a quedar” en el camino. Como ejemplo puso al sector textil, al que considera un termómetro de la actividad industrial: “Hay sectores que los primeros que caen cuando hay crisis, y los primeros en dar señales de cómo va a ser la recuperación”.

Se mostró preocupado por “los sectores que aún no han empezado a trabajar, como la industria del entretenimiento, cines, restaurante, turismo, hoteles, aviación, que mueven muchísimo”, y señaló que la realidad europea adelantó: “va a ser muy difícil que tengamos unas vacaciones en donde haya mucha actividad”.

Acevedo se alarmó por los niveles de ausentismo en las fábricas, entre los mayores de 60 años que están exceptuados de trabajar y los casos de personal que tiene familiares a cargo: “Es muy difícil hacer números, pero están entre 20% y 25% del personal que hoy no concurre”.

Y señaló que los costos se elevaron dentro y fuera de las fábricas: “Hay muchos más controles. Los turnos son distintos, hay empresas que tuvieron que cerrar los lugares comunes, como restaurantes internos, e implementar entrega de alimentos con bandejas cerradas, por ejemplo. Y los costos de la nueva normalidad crecen, como la logística”.

“En el interior se volvió a fase 1 y hay límites provinciales se han convertido en fronteras, en donde los camiones no pueden pasar, como el caso San Luis, en donde complicaron la logística y eso significa que producir cuesta más, transportar cuesta más”, alertó.

