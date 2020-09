Elecciones 2021: una lista con Verna, otra lista sin Verna (*)

Para el gobierno provincial no hay todavía escenario político pospandemia. Sin embargo, y esto es natural en el mundo político, todos empiezan a hacer sus pronósticos y pensar los escenarios posibles para las elecciones legislativas de 2021. En todos surge la gran incógnita: qué hará Carlos Verna.

La campaña más rara de la historia

Quien le pregunte al gobernador Sergio Ziliotto sobre las elecciones de 2021 tendrá una respuesta que repiten todos los gobiernos que están en la trinchera sanitaria para frenar la pandemia de Covid-19: no hay escenario político pospandemia. Porque no existe la vacuna, todavía no se ve una disminución de los contagios en AMBA y siempre está latente la posibilidad de un rebrote en La Pampa. No hay nada como relajarse y descuidarse para que estalle otra vez el coronavirus entre las y los pampeanos.

La próxima campaña electoral será la más extraña de la historia. Las y los consultares están actualmente tratando de perfilar cómo se va a tener que pedir el voto en plena pandemia. Y también cómo afectará la cuarentena y la emergencia sanitaria los ánimos electorales.

La motivación del voto para el oficialismo, mucho más, o para la oposición, será cómo salgan los gobiernos de las crisis, si todavía hay cuarentena, si ya llegó la vacuna. Todas más incógnitas que certezas. Como dijimos al comienzo: no hay escenario político pospandemia.

El tablero y la ficha central

Sin embargo, aunque al grueso de la población más preocupada por cuestiones sanitarias o económicas estas cuestiones no estén entre sus prioridades, el mundo político comienza a hacer cuentas. O al menos charlar las principales hipótesis y escenario probables para las legislativas de 2021.

En esas conversaciones tapabocas y aislamiento por medio, cuando se van a acomodar las fichas en el tablero, hay un nombre central y recurrente: Verna. Todos esperan saber si será candidato, porque habrá en el peronismo una lista con el ex gobernador a la cabeza y otra sin él. Y esto también afecta los cálculos opositores.

Para muchos tiene que jugar, para otros está obligado a jugar. Para todos ellos, y ellas, hay una cuestión: Verna puede ser impredecible. Sin embargo, es el “tanque” electoral del PJ por su capital político.

Si Verna encabeza la lista de senadores, charla con el gobernador Sergio Ziliotto mediante, el armado del resto de los nombres se decantará solo.

Si el ex mandatario no es parte del armado, empezará la danza de dirigentes que esperan su turno para ascender y quieren ser los elegidos.

Y hasta alguno pensará en aprovechar la oportunidad para presentar una lista por fuera de la oficial si no está en los planes, o quiere sumar para su futuro.

Los armados y las incógnitas

Ya lo deslizamos en una columna anterior, pero lo vamos a recordar. En 2021 la lista que presente el Frejupa mostrará la nueva configuración del peronismo pampeano, con Sergio Ziliotto como gobernador y el respaldo de los aliados del frente.

Esa nueva configuración tiene a la alianza vernismo-kirchnerismo como eje central, habrá sectores del PJ que pugnarán por estar porque quieren mantener o tener sus espacios como Compromiso o el marinismo y otros que se sumarán por detrás al justicialismo.

Tampoco se espera mucha disidencia en los partidos minoritarios aliados al PJ: todos son parte de la coalición gobernante en alguna medida y nadie va a sacar los pies del plato.

Para la oposición sus chances para competirle al Frejupa dependerán, como analizamos, de cómo salga, o transite en ese momento, el gobierno la crisis sanitaria.

Las próximas elecciones, más allá de lo curiosas y excepcionales que puedan llegar a ser su campaña y la emisión del voto si persiste la pandemia, tendrán el peso del escenario nacional, pero también se votará pensando en cómo se manejó la crisis en La Pampa.

A diferencia del Frejupa, la oposición tiene sus propios problemas que tiene raíz en su dispersión: deben definir si van juntos o separados los términos del Cambiemos-Juntos por el Cambio y cómo resuelven las internas al interior de las mismas fuerzas. Porque todos las tienen.

(*) Por Norberto Asquini (periodista e investigador)

