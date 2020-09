La policía de Castex demoró a 15 personas que violaron la cuarentena

La policía de Eduardo Castex notificó –durante el fin de semana- a 15 personas que violaron los protocolos sanitarios establecidos para prevenir la pandemia de Covid 19. Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del domingo.

“Durante el transcurso del fin de semana se notificó a 15 personas en distintas intervenciones y fueron puestas a disposición del Ministerio Publico Fiscal por no respetar horarios y no justificar el motivo para circulan en horarios no permitidos”

“Evidenciando que realizaban una actividad restringida, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 205 CPA”, indicaron fuentes policiales.

