Batalla campal entre boxeadores y futbolistas en un predio de Santa Rosa

Una verdadera batalla campal se desató –el lunes- en la cancha de fútbol que se encuentra en el espacio verde del barrio Matadero. Según informaron los vecinos, a un joven tuvieron que trasladarlo al hospital por lesiones en el hombro y una mujer fue golpeada.

El hecho se registró ayer, alrededor de las 17, y según informó una vecina de la zona el problema fue originado por «las personas que asisten a la escuela ‘Matadero Box’», que es propiedad de una persona de apellido Valquinta. Este grupo se acercó a la cancha de fútbol y comenzó a agredir a quienes estaban entrenando, publicó el diario La Arena.

«Lo que pasó es que los chicos están haciendo actividades en la canchita, y a ellos les molesta porque piensan que el barrio es de ellos y que hay que pasar sobre ellos primero para hacer algo, cuando la Municipalidad nos dejó en claro, porque nos asesoramos, que la cancha es municipal y la puede utilizar todo aquél que quiera hacer deporte», indicó una vecina.

Según su versión, tuvieron «problemas con los chicos del club que hay en el Matadero, no los dejan hacer actividades. También tienen problemas con los merenderos, que no dejan que repartan la vianda y las meriendas. Tienen problema con todo el barrio, con la escuela, la posta de Salud. Todo», denunció.

En ese sentido, apuntó contra un hombre de apellido Valquinta, «que anteriormente ya había usurpado la Fundación Wetraché. Tiene varias causas, no sé porqué la Justicia no hace nada, también tiene denuncias de la ex mujer por violencia de género».

«UN HORROR»

La vecina advirtió que «lo que pasó hoy (por ayer) es un horror, él no tendría que haber ido a molestar a los chicos que están jugando, había menores y no le importó», y afirmó que «la policía estaba ahí y no hizo nada. Fue una vergüenza, porque ellos podrían haber evitado que pasara esto».

«Los pupilos de este hombre agredieron y le sacaron el hombro a un chico, por lo que tengo entendido, porque la madre está en el hospital con él. Si no nos metíamos las mujeres a defenderlo, no sé que hubiera pasado», añadió y afirmó que hubo mujeres golpeadas.

«La Fundación Wetraché tiene hecha hacia ellos denuncias y una restricción. El merendero Fuerza Joven también tiene denuncia hecha y restricción, y ahora el club. En algún momento vamos a salir todas las instituciones del barrio a aclarar todo lo que está pasando. Nosotros no queremos violencia, hemos ido todos a la justicia y no han hecho nada», concluyó.

El acusado por los vecinos había escrito un estado en Facebook, según la captura que hicieron llegar a este diario, donde planteaba que «los Valquinta son los que usan la herramienta del diálogo para solucionar los problemas y los que siempre estuvieron agachados haciéndose los buenos muchachos quieren que arreglemos las cosas mediante la violencia física. Muchachos, nos conocemos, ustedes de malos no tienen nada. Solo están re dolidos, muchachos todo tiene un límite y ustedes lo están pasando. No somos futbolistas, somos boxeadores, pero nos damos cuenta lo mal que trabajan en el fútbol, todos una manga de egoístas. Basta de faltarme el respeto porque voy a sacar a los perros a la cancha».

VERSIÓN POLICIAL

Personal de la Seccional Primera intervino en el conflicto y, según informaron a LA ARENA, pudieron mediar entre las partes para que no se descontrole todavía más la situación. «Fue una cuestión de que querían hacer actividad con los menores y hubo una discusión de padres. Hubo un altercado, pero no pasó a mayores», aseguraron desde la fuerza policial.

A su vez, manifestaron que «hubo una discusión por el tema de Covid, pero no pasó a mayores y los chicos pudieron terminar la actividad». De esta manera, aseguraron que el personal policial estuvo presente en el lugar, dialogó con ambas partes y desarmó el conflicto.

«Fue una discusión entre padres de los chicos que tienen la escuelita ahí, que arrancaron hoy (por ayer) con la actividad. Los de la Comisión Vecinal fueron a reclamar que para ese espacio hay que pedir un turno, como lo pide cualquier otro vecino que quiere hacer actividad en el lugar».

En relación a la persona señalada por los vecinos, explicaron que «es el marido de la presidenta de la Comisión Vecinal».

El presidente del Club Atlético Deportivo Matadero, que entrena a niños en la cancha del barrio, presentó una denuncia penal tras la agresión donde acusó por el ataque a dos hombres de apellido Valquinta. Ante esta situación, la Fiscalía de Delitos contra las Personas ordenó su inmediata detención. Al cierre de esta edición, uno de ellos fue detenido mientras que el otro era buscado y, se estimaba, también iba a ser apresado.

«LOS VOY A CAGAR A PALOS»

El titular del Club Atlético Deportivo Matadero, que entrena en la cancha de fútbol, presentó una denuncia penal contra la misma persona señalada por los vecinos, de apellido Valquinta.

En la presentación explicó que había acordado con autoridades municipales y provinciales la reanudación de las actividades. Por eso a las 16 llegó a la canchita con sus ayudantes y los 40 niños que entrenan. En ese momento, se acercó el denunciado y les dijo «de manera violenta» lo siguiente: «levantá la actividad porque los voy a cagar a palo». Luego se retira y arriba la «presidente de la comisión vecinal del barrio Matadero», quien también amenazó a los presentes para que cesen con el entrenamiento.

Al no darle importancia, el sospechoso volvió y comenzó a «increparlo de manera violenta», pero «cesa con su actitud» porque llegó un familiar de él, también de apellido Valquinta, quien se acercó al padre de uno de los alumnos. Ambos empiezan a insultarse y se trenzan a golpes.

«En ese momento llega un grupo de 6 o 7 jóvenes, a quien reconoce porque son alumnos de la escuela de boxeo, la cual tiene como director a Valquinta, quienes se dirigen al enfrentamiento y empiezan a golpear» al padre del alumno. Al llegar los móviles policiales, los agresores decidieron retirarse.

Comentarios

Comentarios