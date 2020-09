En Castex, proponen que la comuna garantice cupos laborales para el colectivo LGBTIQ +

El bloque de concejales del Frejupa presentó un proyecto de ordenanza para que se implemente en la municipalidad de Eduardo Castex la incorporación de personas comprendidas en el colectivo LGBTIQ +. El proyecto detalla que en este movimiento están incluidas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y/o cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas ellas o en ninguna parte.

El proyecto de ordenanza del Frejupa surgió después que la joven Xiana Yal Barraza (18 años) se presentó en la anterior sesión del Concejo Deliberante de Eduardo Castex (CD) para proponer a los concejales que se sancione una ordenanza creando un cupo laboral que contemple a las minorías y diversidades de genero reconocidas constitucionalmente en igualdad de derechos y oportunidades para las identidades binarias, masculino y femenino.

“Existe una legislación vigente que obliga al Estado, cualquiera sea su jurisdicción, a ser garante de la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito social, y en particular el que se refiere a la integración laboral de las minorías mencionadas”, planteó la joven castense.

Y se lamentó porque actualmente “es de público conocimiento y en mi caso particular he vivido la experiencia desagradable de ver que aun en el pleno reconocimiento de la igualdad, en la práctica no se concreta lo expresado por la ley”.

PROYECTO LOCAL

El proyecto indica que la comuna y el Concejo Deliberante (CD) están obligados a incorporar “una proporción de los cupos laborales disponibles a las personas identificadas” dentro del colectivo LGBTIQ + que “no será menor al 1 % de la totalidad del personal requerido” y establece que no podrá estar “limitado a esta proporción mínima”.

“Se deberá además incorporar este artículo a la norma estatutaria vigente y posibles modificaciones, especificando lo dispuesto como vacante reservada con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”, destaca.

“Se entenderá –continúa explicando- como base mínima no restrictiva una vez alcanzado el 1 %, por ninguna razón que la idoneidad o requerimiento del cargo laboral disponible y en condiciones de igualdad con cualquier otra persona postulante para ocuparlo”.

“El computo porcentual surgirá de la sumatoria del personal de planta permanente, contratados, temporal, designación transitoria y cualquier otra modalidad disponible en la administración pública municipal que haya demandado ocupación laboral”, indica el proyecto de ordenanza.

LEGISLACIÓN

El proyecto de ordenanza tomó estado legislativo una semana antes que la Presidencia de la Nación emitirá un histórico Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial, donde se estableció que el sector público deberá contar con un 1 por ciento de representación trans,

travesti y transgénero.

Pocas horas después, el gobernador Sergio Ziliotto y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, anunciaron que -en los próximos días- enviarán un proyecto para modificar la ley de ministerios y así efectivizar el cambio de denominación de la Secretaría de la Mujer por el de

Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad; y en esta secretaría se creará la Dirección de la Diversidad. Por otro lado, los funcionarios pampeanos también anticiparon que enviarán a la Cámara de Diputados el proyecto de ley creando el cupo laboral para personas travestis,

transexuales y transgénero en el sector público provincial.

El proyecto castense plantea que existe una necesidad de garantizar y promover el pleno derecho de las identidades comprendidas en el colectivo LGBTIQ +, y resalta los precedentes consagrados en la Constitución Argentina, vinculados con los derechos que la legislación garantiza, en plena igualdad para la ciudadanía, sin anteponer condición alguna sobre los derechos que establece.

