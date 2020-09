Diputados sacó dictamen para designar funcionarios judiciales en General Pico y Victorica

Se reunió la comisión de Peticiones, de la Cámara de Diputados de La Pampa, para tratar el proyecto donde se solicita acuerdo para designar en el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería en la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Victorica, al abogado Edgardo Javier Trombicki. Los legisladores emitieron dictamen favorable por la mayoría del Frejupa, UCR y Propuesta Federal, mientras que Comunidad Organizada fijó posición en el recinto.

En su exposición, Trombicki dijo que a la Justicia le “hace falta más equipamiento” porque la pandemia “nos obligó a trabajar por teleconferencia”. “Se está trabajando mucho a distancia. Sin embargo, todos estamos haciendo un esfuerzo a nivel personal para tratar de sortear esto. De a poco está llegando mayor equipamiento y medios técnicos”, dijo.

El abogado destacó que se “avanzó muchísimo” en la perspectiva de género. “Hemos aplicado mucho de las exigencias que nos demanda la mujer”, destacó. Personalmente consideró que trabajaría “más con equipos interdisciplinarios”. “Se empezó a trabajar con la oficina de la mujer, y el contacto es diario. Bregaría por tener una oficina del mismo tenor en mi circunscripción”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de que haya una Unidad Funcional en Victorica para atender cuestiones de género y niñez, expresó: “Es necesario y es bueno que haya otra posibilidad. Lo que pueda mejorar el acceso a la justicia, bienvenido sea. Con lo que tenemos ahora nos manejamos bastante bien. Y en este ámbito que es complicado, por supuesto que sería bienvenido”.

Por último, ante la consulta de un diputado sobre su posición respecto a la toma de tierras, dijo que “es un tema tan amplio” que prefiere “no plantear mi posición jurídica porque cada situación es particular”.

JUEZA DE AUDIENCIA DE GENERAL PICO

La abogada María José Gianinetto concurrió ayer a la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados de La Pampa, para el tratamiento del proyecto donde se solicita acuerdo para que cubra el cargo de Jueza de Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de General Pico. Los diputados sacaron despacho favorable por mayoría, mientras que Comunidad Organizada nuevamente fijó posición en el recinto.

En primer lugar, se le consultó a la abogada cuál cree que es la visión que tiene la sociedad respecto a la justicia. Gianinetto respondió: “Hay un preconcepto malo del Poder Judicial, porque se cree que es la Justicia Federal. Acá los plazos se cumplen. La gente cree que este es un sistema que no funciona, pero es todo lo contrario a lo que ocurre en el Poder Judicial provincial. Acá tenemos un sistema de audiencias que es sumamente transparente. Cuando la gente se acerca, ahí sí se va con otra idea, de que somos gente que trabajamos todos los días”, explicó.

En cuanto a los aspectos a mejorar, dijo que en general es “optimista”, pero “por ejemplo falta más personal para colaborar”. “No cargos de funcionarios”, aclaró. “Sí quizá más equipos. No es que haga falta, pero sería interesante que se sumen más”, explicó. También, sobre la tecnología que utilizan para trabajar, explicó que “estamos muy bien equipados, con sistema de grabación y filmación. No veo que haga falta”.

Sobre la Ley Micaela, opinó que “es un gran paso” y que “tenemos una gran tarea para sensibilizar. Hay mucho desconocimiento y mucha crítica. Entonces hay que sensibilizar y no solo citar las leyes. Sensibilizar en todos los ámbitos, y la Ley Micaela no tiene que ser la única herramienta”.

En otro orden, ante la pregunta de los juicios abreviados en situaciones de abuso sexual, reveló que “algo que vemos muchas veces es que no todas las víctimas desean ni están preparadas para ir a un juicio. Muchas víctimas solo quieren terminar y listo. Entonces debemos preguntarnos hasta dónde va el Estado”. En este sentido, explicó que “lo que sucedió en Neuquén, que hablaron de ‘desahogo sexual’, la víctima solo quería terminar, quería un juicio abreviado”.

Luego, se le consultó sobre las herramientas para prevenir este tipo de delitos, y la abogada dejó en claro que “el Poder Judicial no puede prevenir porque juzga hechos pasados. Prevenir no están en la función del derecho penal”.

También, se le preguntó sobre el proyecto de paridad de género. “Me parece perfecto”, dijo y reflexionó: “Estamos todos de acuerdo en el discurso de la igualdad con las mujeres, y que tenemos capacidades similares, se nos reconocen todas las tareas que hacemos en nuestras casas, pero en los hechos soy la única que está acá, y hay muchísimas mujeres que son capaces y que no siempre tienen la oportunidad”.

Sobre la toma de tierras, dijo que “si hay una toma hay una usurpación. Lo que no podemos negar que hay otra cuestión de fondo que requiere de políticas públicas. Si alguien realiza un asentamiento con palos y chapas, nos están diciendo que hay un problema que el Estado debe resolver”.

Por último, le preguntaron a la abogada qué cosas la impactaba, según su formación y sus valores, que luego influirá a la hora de decidir la condena del acusado. “De ninguna manera podría alejarme del mínimo o máximo que establece un fiscal por mis creencias personales. Tenemos dos artículos que nos dan las pautas generales para la determinación de la pena. No podría decir que me siento guiada por una cuestión personal. No sería objetivo ni imparcial, que es nuestra tarea y es lo que debo hacer con la persona”, concluyó.

