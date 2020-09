Brote de Covid 19 en Intendente Alvear: Se dificulta el rastreo porque no se respetó la Trazabilidad Ciudadana

El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, ayer admitió que aún no se pudo determinar el nexo epidemiológico que originó un brote de 23 casos de coronavirus, contabilizados hasta anoche, en la localidad norteña. El entrevistado reconoció que no todos los comerciantes cumplieron con el Registro de Trazabilidad que instrumentó el Gobierno provincial, y esto dificulta encontrar el «caso cero» para frenar la propagación de los contagios. «Estamos viviendo un momento complicado y está todo desbordado, porque la gente está alborotada», reconoció Barton en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El gobierno provincial decidió -el martes a la noche- que Intendente Alvear regrese a Fase 1, tras confirmarse un brote de más de veinte contagios de Covid-19. La medida, que se mantendrá durante una semana, prohíbe la libre circulación de personas en la zona urbana, y

también la realización de actividades económicas, deportivas, artísticas, sociales, físicas y recreativas. Y los permisos de circulación son para actividades exceptuadas y con carácter de extrema urgencia.

Ayer, a media mañana, una fila de 50 personas esperaba acceder a los certificados de transitabilidad. «Hay gente que entiende y otra gente que no entiende. Hay gente que pretende permisos esenciales, cuando en los pueblos nos conocemos todos y algunos vienen ahora a pedir permisos en un momento complicado para trabajar en actividades que no son esenciales», se quejó Barton.

«No puedo entender -continuó- que con la cantidad de casos que tenemos y los posibles -contagios- que pueden venir, todavía no entremos en razón que nos tenemos que quedar en casa».

-¿Ya tienen confirmado el nexo epidemiológico del brote de contagios?

-No. No tenemos confirmado el nexo epidemiológico. Pensábamos que teníamos la punta del ovillo, pero cuando apareció el tercer caso fue totalmente opuesto a lo que venían investigando, y ahí aparecieron los aislados anteriores y los aislados por este veterinario, y están cruzando los datos para ver si podemos llegar a determinar el origen. Hoy tenemos más de 300 aislados y se están dando turnos para hisopar. Se hacen dobles controles de los estrechos y contactos de estrechos, y esto es acertado para tener un mayor cuidado y menor circulación dentro del pueblo.

-¿Los comercios no hacían el sistema de trazabilidad?

-No. No en todos los casos. El primer caso (de contagio confirmado) y su cónyuge tenía la trazabilidad a medias, pero el veterinario tenía una trazabilidad impecable y nos facilitó para aislar gente. Después, 11 casos juntos y seis más antes de la conferencia de prensa -del martes a la noche-, fue difícil trabajar. Lo que está haciendo Salud Pública es impecable.

-El no cumplimiento del sistema de trazabilidad hoy tiene sus consecuencias porque no permite identificar el caso cero. ¿Por qué no está identificado aún?

-No. No está definido. Ojalá que en las próximas horas se pueda determinar, para tranquilidad de las demás localidades tenemos el pueblo cerrado, y a no ser por algo súper esenciales no dejaremos salir a nadie para no llevar el virus a otras localidades y generar inconvenientes en

otras poblaciones. Y acá no entra nadie, tenemos dos accesos habilitados y no entra nadie. Está la policía de afuera y no dejaremos entrar a nadie, esto no es un capricho, sino cuidar a los pobladores de nuestra localidad y de La Pampa.

-¿Cómo está su situación, porque es una persona de alto riesgo?

-Estoy encerrado en la oficina, y me hacen las consultas por la ventana. No tengo contacto con la gente porque soy persona de riesgo y como no sabemos dónde está el virus, tengo que tener mayores cuidados.

Comentarios

Comentarios